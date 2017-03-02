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10:23 (мск), источник: PROUFU.ru

Башкирия подписала в Сочи соглашения об инвестициях на 80 млрд рублей

80 млрд рублей — таковы итоги соглашений об инвестициях, подписанных во время Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

В Башкирии инвесторов привлекли такие сферы, как дорожное строительство, деревообработка, пищевая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, создание туристской инфраструктуры.

Во время форума так же был подписан протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе президентом-председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным и премьер-министром правительства Башкирии Рустэмом Мардановым в присутствии главы республики Рустэма Хамитова и министра транспорта России Максима Соколова.

Напомним, «Восточный проезд» около 20 лет находился в стадии заморозки. Общая стоимость проекта — 2,3 млрд рублей. По плану транспортный коридор должен соединить федеральные трассы М-5 и М-7 через башкирскую столицу. Общая протяженность объекта составит 16 километров. 10 тысяч автомобилей — таков предполагаемый поток в день.

Крупный свиноводческий комплекс и мясокомбинат в Белебее так же фигурирует в списках подписанных соглашений. Проектная мощность комплекса — несколько десятков тонн продукции в сутки. Так же в власти Башкирии сумели привлечь инвестиции в размере 3 млрд рублей на строительство деревообрабатывающего комбината.

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