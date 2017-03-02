Одобрен единый налог для резидентов IT-парков

По словам замминистра информационных технологий и связи Виталия Тарлева, поправки в законодательстве необходимы для создания условий внедрения закона о IT-парках.

«Эта мера будет способствовать повышению привлекательности IТ-сектора для отечественных и иностранных инвесторов, а также ускорит развитие потенциала этой отрасли», — отметил он.

Единый налог включает в себя налог с доходов предпринимательской деятельности, подоходный налог от зарплаты, взносы за социальное страхование, обязательное медицинское страхование, местные налоги, налог на недвижимость, а также за сборы за использование дорог и автомобильных средств, зарегистрированных в Молдове.