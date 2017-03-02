Регионам позволят оставить себе допдоходы по налогу на прибыль

«Председатель Правительства России анонсировал внедрение подхода, при котором дополнительные поступления налога на прибыль не уходят в федеральный бюджет, а остаются здесь, в казне региона. Если бы такая норма появилась в прошлом году, Свердловская область могла бы дополнительно получить почти 5 миллиардов рублей», — отметил Евгений Куйвашев.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, кабмин получил распоряжения по активизации работы в этом направлении для получения максимальных отчислений по налогу на прибыль.

«Поручаю кабмину активизировать эту работу, чтобы по итогам 2017 года получить максимальный мобилизационный эффект, что позволит привлечь в бюджет средства. А это — новые школы, больницы, дороги, благоустройство наших муниципалитетов», — подчеркнул губернатор.

Ранее на заседании Совета Федерации министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что принятые изменения окажут позитивное влияние на бюджеты регионов.