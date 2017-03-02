«Газпром» вложит в газификацию Ростовской области 1,3 млрд рублей
В 2017 году в рамках программы газификации Ростовской области «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» планирует построить 370 километров газопроводов.
В 2017 году в рамках программы газификации Ростовской области «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» планирует построить 370 километров газопроводов.
На реализацию этого проекта компания потратит 1,3 млрд руб., об этом сообщает
В частности, предусмотрена газификация поселка Юловский Сальского района и строительство межпоселковых газопроводов к хуторам Новопроциков и