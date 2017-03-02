Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Эксперты: подмосковные участки вырастут в цене в 20 раз
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Мне жаль Дробыша": Фадеев о конфликте с Самбурской
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис: признание певца
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
16Скончался Виталий Чуркин
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
11:53 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» вложит в газификацию Ростовской области 1,3 млрд рублей

В 2017 году в рамках программы газификации Ростовской области «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» планирует построить 370 километров газопроводов.

На реализацию этого проекта компания потратит 1,3 млрд руб., об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В частности, предусмотрена газификация поселка Юловский Сальского района и строительство межпоселковых газопроводов к хуторам Новопроциков и Русско-Власовский Морозовского района. Сейчас к Юловскому начали строительство межпоселковых газопроводов. Работы в Морозовском районе запланированы на второй квартал 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Apple создаст новый iPhone вместе с Samsung
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Верховный суд РФ объяснил низкое число оправдательных приговоров
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
СМИ: в Вашингтоне готовы нанести удар по Северной Корее
Виновники скандала на «Оскаре» отстранены от работы
Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Поседевший Брэд Питт появился в тизере фильма «Машина войны» В комедии о войне в Афганистане 53-летний актер играет американского генерала Стэнли Маккристала, которому необходима победа любой ценой
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь