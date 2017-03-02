«Газпром» вложит в газификацию Ростовской области 1,3 млрд рублей

На реализацию этого проекта компания потратит 1,3 млрд руб., об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В частности, предусмотрена газификация поселка Юловский Сальского района и строительство межпоселковых газопроводов к хуторам Новопроциков и Русско-Власовский Морозовского района. Сейчас к Юловскому начали строительство межпоселковых газопроводов. Работы в Морозовском районе запланированы на второй квартал 2017 года.