С начала года за долги отключили от света более 400 калининградских семей

При этом рейды по отключению от света должников проводятся ежедневно. Благодаря им по итогам прошлого года удалось снизить просроченную задолженность жителей области на 15 миллионов рублей. В целом на 1 февраля этого года просроченная задолженность населения области перед ОАО «Янтарьэнергосбыт» составляет 520 миллионов рублей.

Отметим, что абоненты, отключенные от энергоснабжения за долги для возобновления подачи света обязаны не только погасить накопившуюся задолженность, но и оплатить работы по отключению и возобновлению энергоснабжения, стоимость которых доходит до 4000 рублей.