В Воронеже судебные приставы трижды оштрафовали владельца незаконного киоска
Только после этого мужчина демонтировал павильон.
Только после этого мужчина демонтировал павильон.
Судебные приставы трижды оштрафовали предпринимателя, который возвел незаконный киоск в Воронеже. Только после этого мужчина снес павильон, сообщила
Левобережный отдел судебных приставов установил должнику срок для демонтажа. Воронежец не выполнил работы вовремя, приставы взыскали с него 5 тыс. рублей и установили новый срок для сноса павильона. Однако только после трех административных протоколов мужчина приступил к демонтажу. В сумме его оштрафовали на 6 тыс. рублей.
Контекст
В 2016 году в Воронеже снесли 539 незаконных киосков. Из них 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска не снесли