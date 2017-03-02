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11:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже судебные приставы трижды оштрафовали владельца незаконного киоска

Только после этого мужчина демонтировал павильон.

Судебные приставы трижды оштрафовали предпринимателя, который возвел незаконный киоск в Воронеже. Только после этого мужчина снес павильон, сообщила пресс-служба УФССП по региону в четверг, 2 марта.

Левобережный отдел судебных приставов установил должнику срок для демонтажа. Воронежец не выполнил работы вовремя, приставы взыскали с него 5 тыс. рублей и установили новый срок для сноса павильона. Однако только после трех административных протоколов мужчина приступил к демонтажу. В сумме его оштрафовали на 6 тыс. рублей.

Контекст

В 2016 году в Воронеже снесли 539 незаконных киосков. Из них 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска не снесли из-за отсутствия технических возможностей, необходимых документов, судебных дел. По словам главы управления административно-технического контроля городской администрации Максима Ярового, динамика принудительного демонтажа НТО в городе «пошла на спад». Большинство предпринимателей устраняют нарушения сразу после получения предписаний. В марте 2017 года в Воронеже планируют снести 72 незаконных киоска.

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