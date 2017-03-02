В Воронеже судебные приставы трижды оштрафовали владельца незаконного киоска

Судебные приставы трижды оштрафовали предпринимателя, который возвел незаконный киоск в Воронеже. Только после этого мужчина снес павильон, сообщила пресс-служба УФССП по региону в четверг, 2 марта.

Левобережный отдел судебных приставов установил должнику срок для демонтажа. Воронежец не выполнил работы вовремя, приставы взыскали с него 5 тыс. рублей и установили новый срок для сноса павильона. Однако только после трех административных протоколов мужчина приступил к демонтажу. В сумме его оштрафовали на 6 тыс. рублей.

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