В регионе изменен средний размер назначенных пенсий

Средний размер назначенных пенсий по Самарской области по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 17 172 руб. с учетом единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тыс. рублей.

Соотношение реального размера назначенных пенсий по состоянию на 1 января 2017 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 138,5%.

Соотношение среднего размера назначенных пенсий и величины прожиточного минимума пенсионера — 224%.