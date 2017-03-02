Египет заинтересовался собранным в Иркутске лайнером МС-21
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин обсудил вопросы сотрудничества с президентом Египта Абдель Фаттахом
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин обсудил вопросы сотрудничества с президентом Египта Абдель Фаттахом
Египет выразил большой интерес к новейшим разработкам России в области гражданского авиастроения, в частности, к самолету МС-21. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».
По словам Дмитрия Рогозина, президент
«Кроме того, глава Египта рассказал о высокой личной популярности президента России Владимира Путина среди египетского народа. Это выражается в том, что люди на массовых собраниях используют портреты российского лидера, как будто речь идет о
Он также рассказал, что египетский президент высказался за максимальную капитализацию отношений с нашей страной не только в вопросах
Напомним, в конце 2016 года ПАО «Корпорация «Иркут» в рамках подготовки к первому полету нового авиалайнера МС-21 приступило к частотным испытаниям. Работы ведутся в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода с участием специалистов ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского» (ЦАГИ).