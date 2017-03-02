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12:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Египет заинтересовался собранным в Иркутске лайнером МС-21

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин обсудил вопросы сотрудничества с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Египет выразил большой интерес к новейшим разработкам России в области гражданского авиастроения, в частности, к самолету МС-21. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

По словам Дмитрия Рогозина, президент ас-Сиси подчеркнул большой интерес к ознакомлению и использованию наработок российского гражданского судостроения, в частности, для развития судоверфей в Александрии. Говоря об итогах переговоров, российский вице-премьер отметил слова египетского лидера о том, что «выбор египетского народа в пользу дружбы с РФ является стратегическим и долговременным, что он сделает все для того, чтобы никогда такого рода отношения не пересматривались в какую-то иную сторону, кроме как улучшение этих отношений».

«Кроме того, глава Египта рассказал о высокой личной популярности президента России Владимира Путина среди египетского народа. Это выражается в том, что люди на массовых собраниях используют портреты российского лидера, как будто речь идет о каком-то популярном египетском политике», — отметил Дмитрий Рогозин.

Он также рассказал, что египетский президент высказался за максимальную капитализацию отношений с нашей страной не только в вопросах военно-технического, но и гражданского взаимодействия, гарантировав необходимый уровень безопасности и максимального благоприятствования.

Напомним, в конце 2016 года ПАО «Корпорация «Иркут» в рамках подготовки к первому полету нового авиалайнера МС-21 приступило к частотным испытаниям. Работы ведутся в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода с участием специалистов ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского» (ЦАГИ).

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