Волгоград входит в новый сезон капитального ремонта улично-дорожной сети
В Волгоградской гордуме обсудили ситуацию с состоянием дорог.
В Волгоградской гордуме обсудили ситуацию с состоянием дорог.
Как сообщили РИАЦ в
В 2014 году властями города было принято принципиальное решение, отдать предпочтение не ямочному ремонту, который исчезает вместе со снегом, а качественному, основательному. Администрации Волгограда было рекомендовано предусмотреть на выполнение работ по ремонту
В действительности, по информации городского комитета по дорожному хозяйству, на ремонтные работы было направлено гораздо больше средств, чем планировалось — главным образом, благодаря поддержке регионального бюджета. И это дало свои результаты — опорная сеть городских дорог, активно восстанавливаемых в период 2014—2016 годов, в целом достойно пережила волгоградскую зиму. От центра до Спартановки новый асфальт перенес зиму без потери качества. В южном направлении, благодаря работам по замене дорожного полотна, автомобилистам также не на что жаловаться. Выявленные проверками небольшие изъяны на главных маршрутах будут устраняться в рамках гарантийных обязательств подрядными организациями.
Председатель профильного комитета мэрии Виталий Земцов предоставил информацию по уже заключенным контрактам на 2017 год, заявив, что уже в марте дорожные службы выходят на новый сезон капитального ремонта
В рамках обсуждения вопроса депутаты напомнили, что в городе остается еще множество участков, давно не видевших ремонта. Так, на деформированный асфальт и выпирающие люки на улицах Советской и Чуйкова в Центральном районе обратила внимание депутат Елена Вознесенская. По информации профильного комитета мэрии, на этих улицах в разные годы проводился только ямочный ремонт.
Депутаты рекомендовали администрации города до конца недели представить информацию по планируемым мероприятиям 2017 года: отдельно по капитальному ремонту, и отдельно — по гарантийному ремонту, с указанием конкретных адресов.
— Решение, принятое депутатами в 2014 году, исполнено, и мы его снимаем с контроля, — отметил председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Александр Мордвинцев. — Но тема дорог очень важна, поэтому взяты на контроль вопросы, поставленные сегодня депутатами. Об их исполнении мы заслушаем информацию во втором квартале текущего года.