Волгоград входит в новый сезон капитального ремонта улично-дорожной сети

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, на заседании бюджетного комитета речь шла об исполнении решения, предусматривающего финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети Волгограда на 2014−2016 годы. Именно на бюджетный комитет в свое время был возложен контроль за исполнение данного вопроса.

В 2014 году властями города было принято принципиальное решение, отдать предпочтение не ямочному ремонту, который исчезает вместе со снегом, а качественному, основательному. Администрации Волгограда было рекомендовано предусмотреть на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Волгограда с поэтапным финансированием в 2014 — 2016 годах средства в размере 2 млрд. рублей.

В действительности, по информации городского комитета по дорожному хозяйству, на ремонтные работы было направлено гораздо больше средств, чем планировалось — главным образом, благодаря поддержке регионального бюджета. И это дало свои результаты — опорная сеть городских дорог, активно восстанавливаемых в период 2014—2016 годов, в целом достойно пережила волгоградскую зиму. От центра до Спартановки новый асфальт перенес зиму без потери качества. В южном направлении, благодаря работам по замене дорожного полотна, автомобилистам также не на что жаловаться. Выявленные проверками небольшие изъяны на главных маршрутах будут устраняться в рамках гарантийных обязательств подрядными организациями.

Председатель профильного комитета мэрии Виталий Земцов предоставил информацию по уже заключенным контрактам на 2017 год, заявив, что уже в марте дорожные службы выходят на новый сезон капитального ремонта улично-дорожной сети.

В рамках обсуждения вопроса депутаты напомнили, что в городе остается еще множество участков, давно не видевших ремонта. Так, на деформированный асфальт и выпирающие люки на улицах Советской и Чуйкова в Центральном районе обратила внимание депутат Елена Вознесенская. По информации профильного комитета мэрии, на этих улицах в разные годы проводился только ямочный ремонт.

Депутаты рекомендовали администрации города до конца недели представить информацию по планируемым мероприятиям 2017 года: отдельно по капитальному ремонту, и отдельно — по гарантийному ремонту, с указанием конкретных адресов.

— Решение, принятое депутатами в 2014 году, исполнено, и мы его снимаем с контроля, — отметил председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Александр Мордвинцев. — Но тема дорог очень важна, поэтому взяты на контроль вопросы, поставленные сегодня депутатами. Об их исполнении мы заслушаем информацию во втором квартале текущего года.