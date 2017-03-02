Территория проекта реновации «5 кварталов» сменила зонирование

Решение о смене зонирования территории будущей застройки проекта реновации исторического центра Самары — «5 кварталов» — было принято депутатами гордумы на заседании комиссии по застройке и землепользованию при главе Самары.

Депутаты приняли решение сменить зонирование обсуждаемой территории под проект «Пять кварталов» с зоны Ц-1 (деловые и коммерческие предприятия в границах исторической части центральных районов) и Ж-3 (среднеэтажная жилая застройка от трех до шести этажей) на единую зону Ц-3 (обслуживание населения местного значения).

Данное изменение позволит максимально эффективно реализовать все идеи проекта «5 кварталов», связанные с развитием этой территории, отмечается в релизе. Поводом для обсуждения стала заявка о внесении изменений в Правила застройки и землепользования, отправленная Самарским областным Фондом жилья и ипотеки — оператором проекта.

Напомним, инвестиционный проект реновации исторического центра Самары «5 кварталов» затрагивает территорию, расположенную в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садовой, Льва Толстого и Молодогвардейской областного центра. Над планировкой территории работало ГУП СО «ТеррНИИгражданпроект», концепцию разработала компания «Октогон». Еще одним автором проекта выступила ПМ «Рекон».

На мероприятия по переселению и обеспечению инженерными коммуникациями первого из пяти кварталов — «квартала Е» (в границах улиц Самарской, Красноармейской, Садовой и Льва Толстого) — выделены средства из областного и городского бюджетов.

На застройку квартала также будут направлены средства Народного облигационного займа Самарской области. В том числе с привлечением средств облигационного займа в границах улиц Самарской/Красноармейской/Льва Толстого/Садовой будет построено 30 тыс. кв. м площадей, из них 15,6 тыс. кв. м жилья, 7,3 тыс. кв. м офисных и коммерческих площадей, 6,3 тыс. кв. м парковок.

Завершение строительства первой очереди квартала Е запланировано на вторую половину 2019 года.

Сейчас на территории «5 кварталов» расположено 39 памятников архитектуры, большинство из них находятся в ветхом состоянии. Операторы проекта обещают, что после завершения реновации эти памятники получат новое назначение — общественную, рекреационную или коммерческую функцию, которая обеспечивает их привлекательность и возможность массового посещения. На реализацию проекта планируется привлечь инвесторов.

Для реализации проекта на всей территории потребуется переложить магистральные сети и увеличить их мощности. Стоимость новых инженерных сетей составит порядка 1,5−2 млрд рублей.

Общая площадь проекта 27 га, количество кварталов на освоение — пять, количество жилья — 193,6 тыс. кв. м, коммерческие помещения — 13 120 кв. метров.

В рамках проекта «5 кварталов» планируется к отселению 1950 человек, из них 525 — в первой очереди (квартал Е). На текущий момент 432 жителя этого квартала уже переселены.