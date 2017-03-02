Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Блеск и нищета пятиэтажной МосквыО месте "хрущевек" в истории массовой застройки столицы
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Мне жаль Дробыша": Фадеев о конфликте с Самбурской
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис: признание певца
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
16Скончался Виталий Чуркин
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
11:54 (мск), источник: Volga News

Территория проекта реновации «5 кварталов» сменила зонирование

Территория проекта «5 кварталов» сменила зонирование. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области.

Решение о смене зонирования территории будущей застройки проекта реновации исторического центра Самары — «5 кварталов» — было принято депутатами гордумы на заседании комиссии по застройке и землепользованию при главе Самары.

Депутаты приняли решение сменить зонирование обсуждаемой территории под проект «Пять кварталов» с зоны Ц-1 (деловые и коммерческие предприятия в границах исторической части центральных районов) и Ж-3 (среднеэтажная жилая застройка от трех до шести этажей) на единую зону Ц-3 (обслуживание населения местного значения).

Данное изменение позволит максимально эффективно реализовать все идеи проекта «5 кварталов», связанные с развитием этой территории, отмечается в релизе. Поводом для обсуждения стала заявка о внесении изменений в Правила застройки и землепользования, отправленная Самарским областным Фондом жилья и ипотеки — оператором проекта.

Напомним, инвестиционный проект реновации исторического центра Самары «5 кварталов» затрагивает территорию, расположенную в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садовой, Льва Толстого и Молодогвардейской областного центра. Над планировкой территории работало ГУП СО «ТеррНИИгражданпроект», концепцию разработала компания «Октогон». Еще одним автором проекта выступила ПМ «Рекон».

На мероприятия по переселению и обеспечению инженерными коммуникациями первого из пяти кварталов — «квартала Е» (в границах улиц Самарской, Красноармейской, Садовой и Льва Толстого) — выделены средства из областного и городского бюджетов.

На застройку квартала также будут направлены средства Народного облигационного займа Самарской области. В том числе с привлечением средств облигационного займа в границах улиц Самарской/Красноармейской/Льва Толстого/Садовой будет построено 30 тыс. кв. м площадей, из них 15,6 тыс. кв. м жилья, 7,3 тыс. кв. м офисных и коммерческих площадей, 6,3 тыс. кв. м парковок.

Завершение строительства первой очереди квартала Е запланировано на вторую половину 2019 года.

Сейчас на территории «5 кварталов» расположено 39 памятников архитектуры, большинство из них находятся в ветхом состоянии. Операторы проекта обещают, что после завершения реновации эти памятники получат новое назначение — общественную, рекреационную или коммерческую функцию, которая обеспечивает их привлекательность и возможность массового посещения. На реализацию проекта планируется привлечь инвесторов.

Для реализации проекта на всей территории потребуется переложить магистральные сети и увеличить их мощности. Стоимость новых инженерных сетей составит порядка 1,5−2 млрд рублей.

Общая площадь проекта 27 га, количество кварталов на освоение — пять, количество жилья — 193,6 тыс. кв. м, коммерческие помещения — 13 120 кв. метров.

В рамках проекта «5 кварталов» планируется к отселению 1950 человек, из них 525 — в первой очереди (квартал Е). На текущий момент 432 жителя этого квартала уже переселены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Курумоче задержан пассажир с "ювелиркой" на 3,7 млн рублей
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Верховный суд РФ объяснил низкое число оправдательных приговоров
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
СМИ: в Вашингтоне готовы нанести удар по Северной Корее
Виновники скандала на «Оскаре» отстранены от работы
Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Поседевший Брэд Питт появился в тизере фильма «Машина войны» В комедии о войне в Афганистане 53-летний актер играет американского генерала Стэнли Маккристала, которому необходима победа любой ценой
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь