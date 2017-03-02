Территория проекта реновации «5 кварталов» сменила зонирование
Территория проекта «5 кварталов» сменила зонирование. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области.
Территория проекта «5 кварталов» сменила зонирование. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области.
Решение о смене зонирования территории будущей застройки проекта реновации исторического центра Самары — «5 кварталов» — было принято депутатами гордумы на заседании комиссии по застройке и землепользованию при главе Самары.
Депутаты приняли решение сменить зонирование обсуждаемой территории под проект «Пять кварталов» с зоны Ц-1 (деловые и коммерческие предприятия в границах исторической части центральных районов) и Ж-3 (среднеэтажная жилая застройка от трех до шести этажей) на единую зону Ц-3 (обслуживание населения местного значения).
Данное изменение позволит максимально эффективно реализовать все идеи проекта «5 кварталов», связанные с развитием этой территории, отмечается в релизе. Поводом для обсуждения стала заявка о внесении изменений в Правила застройки и землепользования, отправленная Самарским областным Фондом жилья и ипотеки — оператором проекта.
Напомним, инвестиционный проект реновации исторического центра Самары «5 кварталов» затрагивает территорию, расположенную в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садовой, Льва Толстого и Молодогвардейской областного центра. Над планировкой территории работало ГУП СО «ТеррНИИгражданпроект», концепцию разработала компания «Октогон». Еще одним автором проекта выступила ПМ «Рекон».
На мероприятия по переселению и обеспечению инженерными коммуникациями первого из пяти кварталов — «квартала Е» (в границах улиц Самарской, Красноармейской, Садовой и Льва Толстого) — выделены средства из областного и городского бюджетов.
На застройку квартала также будут направлены средства Народного облигационного займа Самарской области. В том числе с привлечением средств облигационного займа в границах улиц Самарской/Красноармейской/Льва Толстого/Садовой будет построено 30 тыс. кв. м площадей, из них 15,6 тыс. кв. м жилья, 7,3 тыс. кв. м офисных и коммерческих площадей, 6,3 тыс. кв. м парковок.
Завершение строительства первой очереди квартала Е запланировано на вторую половину 2019 года.
Сейчас на территории «5 кварталов» расположено 39 памятников архитектуры, большинство из них находятся в ветхом состоянии. Операторы проекта обещают, что после завершения реновации эти памятники получат новое назначение — общественную, рекреационную или коммерческую функцию, которая обеспечивает их привлекательность и возможность массового посещения. На реализацию проекта планируется привлечь инвесторов.
Для реализации проекта на всей территории потребуется переложить магистральные сети и увеличить их мощности. Стоимость новых инженерных сетей составит порядка 1,5−2 млрд рублей.
Общая площадь проекта 27 га, количество кварталов на освоение — пять, количество жилья — 193,6 тыс. кв. м, коммерческие помещения — 13 120 кв. метров.
В рамках проекта «5 кварталов» планируется к отселению 1950 человек, из них 525 — в первой очереди (квартал Е). На текущий момент 432 жителя этого квартала уже переселены.