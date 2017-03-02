Вторая ветка метро появится в Екатеринбурге к 2035 году
Количество пассажиров троллейбусов к этому времени уменьшится почти вдвое.
Количество пассажиров троллейбусов к этому времени уменьшится почти вдвое.
Вторая ветка метрополитена должна появится в столице Урала до 2035 года, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Это следует из долгосрочного прогноза
Стоит также отметить, что, по прогнозам ученых, не менее ощутимо уменьшится количество пассажиров в троллейбусах: с 30 тысяч человек сегодня до 15 тысяч к 2035 году. «Троллейбусы на сегодняшний день — самый нерентабельный вид городского общественного транспорта, — рассказала “АиФ-Урал” доктор экономических наук Виктория Акбердина. — И, согласно нашим исследованиям, ситуация с годами будет только усугубляться. Снижение числа пассажиров коснется также трамваев».
Напомним, что в конце прошлого года глава Минстроя Свердловской области. Михаил Волков выступил с необычной инициативой. Чиновник предложил подключить екатеринбуржцев к финансированию строительства метрополитена. Предложение вызвало широкий общественный резонанс, при этом большинство откликов были критическими.