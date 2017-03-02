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12:01 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Вторая ветка метро появится в Екатеринбурге к 2035 году

Количество пассажиров троллейбусов к этому времени уменьшится почти вдвое.

Источник: РИА "Новости"

Вторая ветка метрополитена должна появится в столице Урала до 2035 года, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Это следует из долгосрочного прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга, разработанного учеными Института экономики УрО РАН. Согласно инновационному сценарию, в 2035 году пассажиропоток уральской подземки к 2035 году увеличится до 66 млн человек в год (сейчас он составляет порядка 50 млн). Как пояснил «АиФ-Урал» начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин, такой скачок в увеличении количества пассажиров станет возможным, если в городе появится еще одна ветка метрополитена. «Во всяком случае, мы очень на это рассчитываем», — отметил чиновник.

Стоит также отметить, что, по прогнозам ученых, не менее ощутимо уменьшится количество пассажиров в троллейбусах: с 30 тысяч человек сегодня до 15 тысяч к 2035 году. «Троллейбусы на сегодняшний день — самый нерентабельный вид городского общественного транспорта, — рассказала “АиФ-Урал” доктор экономических наук Виктория Акбердина. — И, согласно нашим исследованиям, ситуация с годами будет только усугубляться. Снижение числа пассажиров коснется также трамваев».

Напомним, что в конце прошлого года глава Минстроя Свердловской области. Михаил Волков выступил с необычной инициативой. Чиновник предложил подключить екатеринбуржцев к финансированию строительства метрополитена. Предложение вызвало широкий общественный резонанс, при этом большинство откликов были критическими.

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