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12:03 (мск), источник: VN.RU

300 объектов сервиса на новосибирских дорогах не соответствуют нормам

В Новосибирской области планируется создать многофункциональные зоны придорожного сервиса. Вдоль федеральных трасс должны появиться комплексы, в составе которых будут кафе, мотели, СТО и стоянки для автомобилей.

Сейчас на автодорогах Новосибирской области действует более трехсот объектов дорожного сервиса. Большая часть из них появилась в 90-х и начале 2000-х годов, и по ряду причин они были построены без соблюдения необходимых норм.

Как показывают обследования специалистов ТУАД, большинство из них до сих пор находятся в ненадлежащем, а порой и ужасном состоянии. Как заинтересовать частных инвесторов в строительстве современных объектов придорожного сервиса? О способах решения этих проблем размышляли участники конференции в пресс-центре Интерфакс.

В новосибирских объектах автосервиса, как правило, это одни и те же нарушения. Это отсутствие переходно-скоростных полос, остановочных площадок и парковок, знаков и некачественное содержание. «Все эти показатели прямо влияют на обеспечение безопасности дорожного движения и на качество оказываемых услуг, — говорит начальник отдела весового контроля, сервисного обустройства и рекламы ТУАД Новосибирской области Игорь Горожанин. — Около 60% всех объектов располагается на опорной сети дорог — “Новосибирск — Кочки — Павлодар”, “Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий” и “Новосибирск — Колывань — Томск”. В основном это придорожные кафе и закусочные. И, как правило, они все расположены вблизи населенных пунктов, в которых проживают владельцы данных сервисов».

Существенной проблемой является неравномерное распределение таких объектов по автомобильной сети дорог: имеются участки, на которых на протяжении 100 км вообще отсутствуют стоянки и туалеты.

«На данный момент остается нерешенной проблема обустройства дорожной сети объектами сервиса и инфраструктуры, которые могли бы оказывать участникам сервиса полный и качественный комплекс услуг, — продолжает Игорь Горожанин. — Основными причинами, из-за которых инвесторы не хотят вкладывать средства в объекты дорожного сервиса, является их дороговизна и долгосрочная окупаемость. Для решения данной проблемы со стороны правительства Новосибирской области были сделаны первые шаги. В 2013 году было принято постановление правительства региона о создании парковок на автомобильных дорогах регионального значения, в котором определены участки для их размещения. В 2014 году Минтрансом областного правительства и ТУАД был размещен заказ на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проектно-сметной документации».

Основным принципом этих проектов является то, что за счет бюджетных средств отводятся и обустраиваются земельные участки, подводятся необходимые инженерные коммуникации, осуществляется обустройство примыкания к автодороге со строительством переходно-скоростных полос и освещением. Затем правительством Новосибирской области учреждается управляющая компания, которая будет выполнять выдачу технических условий для присоединения и строительства объектов сервиса на земельных участках, расположенных вокруг этих площадок.

«Всего разработано 8 проектов, один из которых в составе реконструкции автомобильной дороги “Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий”, — уточнил Игорь Горожанин. — Средняя стоимость обустройства каждой площадки составляет около 70 млн рублей. Это те издержки, которые бюджет на себя. Таким образом, осуществляется стимулирование по привлечению бизнеса и дальнейшему обустройству и развитию этих площадок в современные дорожные комплексы».

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозок Вячеслав Трунаев считает, что государственно-частное партнерство создает очень хорошие условия для того, чтобы бизнес вкладывал свои средства в развитие инфраструктуры придорожного сервиса.

«Но, насколько мне известно, данный проект сейчас заморожен, потому что для этого нет средств в бюджете?» — обратился с вопросом президент ассоциации к Игорю Горожанину, который подтвердил эту информацию.

У руководителя областной Госавтоинспекции Сергея Штельмаха свой взгляд на решение проблемы.

«Госавтоинспекция поддерживает развитие инфраструктуры грузовых перевозок, — сказал Сергей Штельмах. — Это должны быть не только узнаваемые, понятные, но и безопасные объекты сервиса на трассах, желательно под видеонаблюдением. Не секрет, что зачастую на таких объектах совершаются разного рода преступления, происходят кражи, хулиганские действия. Как пример могу привести гибель сотрудника Госавтоинспекции два года назад в Кочках, когда конфликт начался именно на придорожном объекте сервиса после распития дальнобойщиками спиртных напитков».

Сергей Штельмах привел в пример объекты сервиса на автобанах Германии, Австрии и Испании, где продажа алкоголя запрещена, а также напомнил об еще одной проблеме дальнобойщиков, привозящих грузы в Новосибирск, — неравномерное размещение транспортно-логистических комплексов рядом с городом: 26% расположены на правом берегу, а 74% — на левом.

Все участники конференции пришли к выводу, что проблема обустройства придорожных сервисов требует решения в самое ближайшее время. В качестве положительного примера современного придорожного сервиса был приведен объект, расположенный за пределами нашего региона — в Омской области.

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