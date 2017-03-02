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12:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Мэрия Новосибирска не будет платить 2,5 млрд компании «Сибмост»

Решение Арбитражного суда Новосибирской области официально отменили.

Администрация города больше не должна компании «Сибмост» 2,5 миллиарда рублей в счет возмещения убытков.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, седьмой арбитражный апелляционный суд города Томск отменил решение Арбитражного суда города Новосибирска. «Рассмотрев жалобу, суд постановил решение отменить, в возмещении убытков отказать», — объявил судья Денис Ярцев.

Напомним, 17 ноября прошлого года в полном объеме был удовлетворен иск компании «Сибмост» к мэрии города Новосибирска. Администрация должна была выплатить 2,5 миллиарда рублей убытков, которые понесла компания во время строительства четвертого моста.

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