Мэрия Новосибирска не будет платить 2,5 млрд компании «Сибмост»

Администрация города больше не должна компании «Сибмост» 2,5 миллиарда рублей в счет возмещения убытков.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, седьмой арбитражный апелляционный суд города Томск отменил решение Арбитражного суда города Новосибирска. «Рассмотрев жалобу, суд постановил решение отменить, в возмещении убытков отказать», — объявил судья Денис Ярцев.

Напомним, 17 ноября прошлого года в полном объеме был удовлетворен иск компании «Сибмост» к мэрии города Новосибирска. Администрация должна была выплатить 2,5 миллиарда рублей убытков, которые понесла компания во время строительства четвертого моста.