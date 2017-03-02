Мэрия Новосибирска не будет платить 2,5 млрд компании «Сибмост»
Решение Арбитражного суда Новосибирской области официально отменили.
Решение Арбитражного суда Новосибирской области официально отменили.
Администрация города больше не должна компании «Сибмост» 2,5 миллиарда рублей в счет возмещения убытков.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, седьмой арбитражный апелляционный суд города Томск отменил решение Арбитражного суда города Новосибирска. «Рассмотрев жалобу, суд постановил решение отменить, в возмещении убытков отказать», — объявил судья Денис Ярцев.
Напомним, 17 ноября прошлого года в полном объеме был удовлетворен иск компании «Сибмост» к мэрии города Новосибирска. Администрация должна была выплатить 2,5 миллиарда рублей убытков, которые понесла компания во время строительства четвертого моста.