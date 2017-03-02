Татарстанская таможня признана лучшей в России
(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Татарстанская таможня признана лучшей в России. Об этом было объявлена накануне на заседании Федеральной таможенной службы.
(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Татарстанская таможня признана лучшей в России. Об этом было объявлена накануне на заседании Федеральной таможенной службы.
Только за минувший год из республиканского отделения в федеральный бюджет было перечислено 24 млрд 347 млн 239 тысяч рублей, сообщает
За всю историю существования Татарстанская таможня впервые удостоилась такой высокой оценки. Для коллектива таможни победа в конкурсе — не только большая честь, но и ответственность, отмечают в управлении.