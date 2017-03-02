Татарстанская таможня признана лучшей в России

Только за минувший год из республиканского отделения в федеральный бюджет было перечислено 24 млрд 347 млн 239 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

За всю историю существования Татарстанская таможня впервые удостоилась такой высокой оценки. Для коллектива таможни победа в конкурсе — не только большая честь, но и ответственность, отмечают в управлении.