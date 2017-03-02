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12:18 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде начинается масштабная реконструкция Центральной набережной в районе речпорта

Подписано соглашение о выделении более 332 миллионов рублей на реконструкцию набережной Волгограда в границах речного порта. Соглашение заключено между администрацией области и Минстроем России.

Как сообщили РИАЦ в региональном комитете строительства, проект включает в себя несколько этапов. Федеральные средства, выделяемые региону в 2017 году, распределяются по двум направлениям. В ходе реконструкции сетей наружного электроснабжения предполагается построить новую линию протяженностью около 2,7 километра и дооснастить существующую распределительную подстанцию.

После реконструкции электросети станут более надежными и смогут обеспечить бесперебойную работу фонтанов, кафе, киосков и других объектов набережной, а также сетей наружного освещения, канализационной насосной станции.

Запланирована модернизация причальной стенки набережной. Здесь будет проведена реконструкция участков № 10−15 пассажирского порта длиною более 825 метров, которые расположены рядом со зданием речного вокзала. На данном этапе реконструируют подпорную стену высотой до 7,9 метра, восстановят бетонные элементы кладки набережной. После завершения этого комплекса работ специалисты приступят к благоустройству территории.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, на все участки реконструкции разработана проектная документация, которая прошла госэкспертизу и получила положительное заключение. После подписания соглашения между областным комитетом строительства и администрацией Волгограда о передаче федеральных средств мэрия начнет аукционные процедуры на выполнение работ. Все мероприятия на названных объектах завершатся до конца года.

Федеральный центр продолжает наращивать поддержку инициативам региона, что является проявлением безусловного доверия к процессам, происходящим в нашем регионе в последние три года. Столь крупных восстановительных и ремонтных работ здесь не велось несколько десятилетий. Реализация масштабных инфраструктурных проектов является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития региона. Центральная набережная является одной из главных достопримечательностей города-героя Волгограда и давно требовала обновления.

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