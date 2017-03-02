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12:07 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярске снесут сотни придорожных павильонов

Готовясь к Универсиаде-2019, в Красноярске полным ходом возводят новые ледовые арены, спорткомплексы и искореняют родимые пятна 1990-х — свалки, долгострои, незаконную рекламу.

Источник: "Российская газета"

Как это ни печально для малого бизнеса, но под каток обновления частично попадает и он. В этом году вся земля вдоль городских дорог, на ремонт которых из краевого и федерального бюджетов выделено два миллиарда рублей, передается в ведение МУП «Управление дорог и благоустройства», что делает торговлю на этих участках невозможной.

— Согласно федеральному законодательству, МУП не имеет права сдавать в аренду землю, переданную ему в бессрочное пользование. Соответственно, все временные сооружения, размещенные на ней, по планам администрации города подлежат демонтажу и сносу без права на компенсационное место, — констатируют в краевом Союзе малого предпринимательства.

Претензии к «палаточному» сервису местные власти высказывают не первый год. Жалуются на ларечников и горожане, недовольные кучами мусора, несанкционированным подключением к сетям, шумом подвыпивших компаний, — подобные павильоны, особенно на окраинах, ближе к вечеру повсеместно превращаются в стихийные пивнушки, где по ночам незаконно потчуют и спиртным. Впрочем, хватает у небольших торговых точек и сторонников. Главным образом из-за логистики: вышел из автобуса, купил хлеб, молоко — и домой.

— Безусловно, малый бизнес в виде временных сооружений будет в Красноярске существовать, но масштабы его сократятся. Нет потребности в таком количестве торговых предприятий, оказывающих услуги на улицах. Да и внешний их облик оставляет желать лучшего, — говорит глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Между тем в результате намеченных мер тысячи предпринимателей могут лишиться доходов. В масштабах города это равнозначно банкротству крупного завода.

— Продление договоров аренды не планируется, а выделение компенсационных мест в связи с предстоящим сносом маловероятно, — считает руководитель сети «Чистые луга», депутат красноярского горсовета Андрей Козиков. — Столько свободных участков городская схема размещения временных сооружений не предусматривает. Не совсем понятно, что собирается делать департамент социально-экономического развития с потенциальными безработными. И все это — на фоне депрессивной экономической обстановки. Получается, городу не нужны ни арендные платежи за землю, ни налоги?

По данным Союза малого предпринимательства, из схемы размещения планируется исключить 959 временных сооружений. Большинство их хозяев убеждены: перспектив — никаких. Многие склонны считать, что власти действуют в интересах крупных торговых сетей. Однако у менеджеров супермаркетов такая точка зрения вызывает недоуменную улыбку.

— Честно говоря, мы даже не знаем, какую долю занимают в Красноярске ларьки и павильоны, — делится с «РГ» представитель «Командора» Екатерина Бернталь. — Отслеживаем лишь прямых конкурентов — такие же крупные сети. А с малым бизнесом на продуктовом рынке — овощным киоском, мясной или хлебной лавкой шаговой доступности — спокойно сосуществуем. Места разным форматам хватает.

Компетентно.

Петр Шальмин, заместитель начальника департамента социально-экономического развития Красноярска:

— В титульный список на благоустройство включено более 40 улиц. Изменение ландшафта в какой-то степени коснется и временных сооружений. Мы сейчас детально оцениваем каждый участок в границах автодорог, проводим анализ, пытаемся найти взвешенные решения, поскольку понимаем, что работы затронут интересы не только представителей предпринимательского сообщества, но и членов их семей. Если объект был построен законно, рассмотрим компенсационные варианты. В остальных случаях владельцам в этом будет отказано.

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