Еще 2 предприятия в Челябинской области заявили о сокращении 800 сотрудников

Два южноуральских предприятия уведомили о сокращении в апреле-июле текущего года 800 сотрудников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Главного управления по труду и занятости населения.

Как следует из оперативной информации ведомства, МУП «Горводоканал-Копейск» подал уведомление о сокращении 495 сотрудников в июле в связи с ликвидацией предприятия.

В апреле без работы также останутся 305 из 364 сотрудников ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский, ТМ «Увелка»). В качестве причины увольнения указано сокращение штата и численности работников.