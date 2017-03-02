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12:19 (мск), источник: dostup1.ru

Еще 2 предприятия в Челябинской области заявили о сокращении 800 сотрудников

МУП «Горводоканал-Копейск» и КХП «Злак» уведомили о готовящихся увольнениях.

Источник: Reuters

Два южноуральских предприятия уведомили о сокращении в апреле-июле текущего года 800 сотрудников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Главного управления по труду и занятости населения.

Как следует из оперативной информации ведомства, МУП «Горводоканал-Копейск» подал уведомление о сокращении 495 сотрудников в июле в связи с ликвидацией предприятия.

В апреле без работы также останутся 305 из 364 сотрудников ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский, ТМ «Увелка»). В качестве причины увольнения указано сокращение штата и численности работников.

По обновленным данным, в марте-апреле ООО «ЧТЗ — Уралтрак» (Челябинск) планирует высвободить 210 человек, в апреле-мае — 68. В настоящий момент в штате предприятия 6,5 тыс. сотрудников, из них на неполной рабочей неделе — 2,6 тыс.

Источник: dostup1.ru

Таким образом, по последним сводкам Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, всего в порядке массовых увольнений 11 организаций сократят 1,6 тыс. человек, а общая численность работников, предполагаемых к увольнению по разным основаниям, составляет почти 3,6 тыс. человек.

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