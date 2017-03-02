Еще 2 предприятия в Челябинской области заявили о сокращении 800 сотрудников
МУП «Горводоканал-Копейск» и КХП «Злак» уведомили о готовящихся увольнениях.
МУП «Горводоканал-Копейск» и КХП «Злак» уведомили о готовящихся увольнениях.
Два южноуральских предприятия уведомили о сокращении в
Как следует из оперативной информации ведомства, МУП «Горводоканал-Копейск» подал уведомление о сокращении 495 сотрудников в июле в связи с ликвидацией предприятия.
В апреле без работы также останутся 305 из 364 сотрудников ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский, ТМ «Увелка»). В качестве причины увольнения указано сокращение штата и численности работников.
По обновленным данным, в
Таким образом, по последним сводкам Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, всего в порядке массовых увольнений 11 организаций сократят 1,6 тыс. человек, а общая численность работников, предполагаемых к увольнению по разным основаниям, составляет почти 3,6 тыс. человек.