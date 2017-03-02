В Омске появилась специальная льготная кредитная программа

Начиная с марта омичи могут получить льготный кредит для освоения «дальневосточного гектара». Фонд развития Дальнего Востока и «Почта Банк» вчера запустили пилотный проект по льготному кредитованию получателей дальневосточного гектара. Все россияне, включая омичей, могут использовать эту возможность. Для этого нужно через специальный интернет-ресурс банка оформить электронную форму-заявку на сайте банка.

Как отмечают в правительстве Омской области, особенность программы заключается в следующем: в качестве кредита омич получает не деньги. Через интегрированную электронную торговую площадку предлагают специализированные товары для строительства, ремонта, сельскохозяйственная техника и прочее. Все расчеты производятся безналичным способом.

Процентную ставку для этой программы специально снизят на 8−10%. Кредит предоставляют на срок от 5 лет на сумму 600 тысяч рублей и до 8 лет на сумму до 3 миллионов рублей.

В Омском регионе заявление на оформление «дальневосточного гектара» можно подать через МФЦ. Консультация доступна по телефону 8−800−200−32−51.