В Омске появилась специальная льготная кредитная программа
Банковские средства выдаются участникам программы по освоению «дальневосточного гектара» по электронной заявке.
Банковские средства выдаются участникам программы по освоению «дальневосточного гектара» по электронной заявке.
Начиная с марта омичи могут получить льготный кредит для освоения «дальневосточного гектара». Фонд развития Дальнего Востока и «Почта Банк» вчера запустили пилотный проект по льготному кредитованию получателей дальневосточного гектара. Все россияне, включая омичей, могут использовать эту возможность. Для этого нужно через специальный
Как отмечают в правительстве Омской области, особенность программы заключается в следующем: в качестве кредита омич получает не деньги. Через интегрированную электронную торговую площадку предлагают специализированные товары для строительства, ремонта, сельскохозяйственная техника и прочее. Все расчеты производятся безналичным способом.
Процентную ставку для этой программы специально снизят на 8−10%. Кредит предоставляют на срок от 5 лет на сумму 600 тысяч рублей и до 8 лет на сумму до 3 миллионов рублей.
В Омском регионе заявление на оформление «дальневосточного гектара» можно подать через МФЦ. Консультация доступна по телефону 8−800−200−32−51.