Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Блеск и нищета пятиэтажной МосквыО месте "хрущевек" в истории массовой застройки столицы
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис: признание певца
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
16Скончался Виталий Чуркин
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омске появилась специальная льготная кредитная программа

Банковские средства выдаются участникам программы по освоению «дальневосточного гектара» по электронной заявке.

Начиная с марта омичи могут получить льготный кредит для освоения «дальневосточного гектара». Фонд развития Дальнего Востока и «Почта Банк» вчера запустили пилотный проект по льготному кредитованию получателей дальневосточного гектара. Все россияне, включая омичей, могут использовать эту возможность. Для этого нужно через специальный интернет-ресурс банка оформить электронную форму-заявку на сайте банка.

Как отмечают в правительстве Омской области, особенность программы заключается в следующем: в качестве кредита омич получает не деньги. Через интегрированную электронную торговую площадку предлагают специализированные товары для строительства, ремонта, сельскохозяйственная техника и прочее. Все расчеты производятся безналичным способом.

Процентную ставку для этой программы специально снизят на 8−10%. Кредит предоставляют на срок от 5 лет на сумму 600 тысяч рублей и до 8 лет на сумму до 3 миллионов рублей.
В Омском регионе заявление на оформление «дальневосточного гектара» можно подать через МФЦ. Консультация доступна по телефону 8−800−200−32−51.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известную в Омске стройфирму «Трест-5» начали банкротить
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Верховный суд РФ объяснил низкое число оправдательных приговоров
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
СМИ: в Вашингтоне готовы нанести удар по Северной Корее
Виновники скандала на «Оскаре» отстранены от работы
Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Поседевший Брэд Питт появился в тизере фильма «Машина войны» В комедии о войне в Афганистане 53-летний актер играет американского генерала Стэнли Маккристала, которому необходима победа любой ценой
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь