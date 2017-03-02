За счет хабовых перевозок в Омской области снизят цену на проезд

Первым положительным примером нововведения стало то, что на автобусных маршрутах «село-райцентр» в Муромцевском районе, ставшем пилотным, значительно уменьшилась стоимость проезда, сообщили в пресс-службе облправительства.

Накануне, 1 марта, региональный Минпром и «Омскоблавтотранс» совместно проверили, как работает система. Пересадочным узлом стал автовокзал в поселке городского типа Муромцево, являющемся райцентром. Оттуда пассажиров муниципальный транспорт развозит до сельских населенных пунктов.

Пресс-служба правительства Омской области:

— Расписания муниципальных маршрутов составили таким образом, чтобы пассажиры, добирающиеся в Омск из дальних поселений, подъезжали на автостанцию за 10−15 минут до отправки автобусов. Людям не приходится долго ждать, обеспечена полная загрузка транспорта, и он теперь не ходит пустым. Все маршруты прорабатывались индивидуально.

Главная новость по теме Автобусные перевозки в Омской области организуют по принципу хаба Так, новая система будет внедрена в 20 районах региона, но не затронет те населенные пункты, которые расположены ближе к Омску, чем райцентр. К примеру, маршруты Омск-Артын, Омск-Качесово остались без изменений, так как путь через Муромцево только увеличит расстояние и затраченное время.

Так, новая система будет внедрена в 20 районах региона, но не затронет те населенные пункты, которые расположены ближе к Омску, чем райцентр. К примеру, маршруты Омск-Артын, Омск-Качесово остались без изменений, так как путь через Муромцево только увеличит расстояние и затраченное время.

Помимо Муромцевского района, хабовые перевозки заработали в Исилькульском районе. Далее на очереди — Нижнеомский район (с 6 марта), Кормиловский, Саргатский и Оконешниковский районы (с 17 марта), Шербакульский район (с 1 апреля).

Отдельно отмечается, что система несет и экономические выгоды.

Пресс-служба правительства Омской области:

— За счет субсидирования на участке пути «село-райцентр» тариф снизился с 2,3 до 2 рублей. Это позволит уменьшить общую стоимость проезда от поселений Муромцевского района до Омска от 30 до 50 рублей за поездку.