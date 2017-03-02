Перевозки по «единому» билету в Крым начнутся с 30 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. «Единая транспортная дирекция» (ЕТД), оператор перевозок, объявила сегодня о начале продаж «единых» билетов в Крым и обратно. Непосредственно перевозки начнутся с 30 апреля, сообщила пресс-служба дирекции.

«Единая транспортная дирекция» сообщает о возобновлении с 30 апреля 2017 г. перевозки пассажиров в города Республики Крым и обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. 2 марта открыта продажа «единых» билетов, — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что перевозки по «единому» билету в предстоящий туристический сезон будут осуществляться в семь городов, как и в прошлом году: в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Впервые новая система доставки пассажиров на полуостров начала действовать 1 мая 2014 года. Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает Федеральная пассажирская компания. Оператором перевозки пассажиров с использованием других видов транспорта — автомобильного и водного — является АНО «Единая транспортная дирекция» (до порта Кавказ, через Керченский пролив и до городов Ялта, Керчь, Феодосия, Судак, Симферополь, Евпатория, Севастополь и обратно).

В курортный сезон 2016 года — с 30 апреля по 30 сентября — ЕТД перевезла 409 439 пассажиров, что на 15% больше, чем за сезон 2015 года.