Минтруд предлагает ввести в субъектах России реестр неработающего населения

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант, ввести реестр или регистр неработающего населения на уровне субъектов (Российской Федерации)», — сказал Корсаков на круглом столе в Совфеде, посвященном совершенствованию системы страховых взносов.

Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих (в СМИ его стали называть «налогом на тунеядство»). В пресс-службе Минтруда РИА Новости тогда пояснили, что обсуждение налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявлял, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей.

Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о «налоге на тунеядцев», а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.

Согласно представленным на круглом столе материалам, в 2017 году в бюджет ФОМС заложена численность неработающих в количестве 85,3 миллиона человек, из них около 29,5 миллионов детей в возрасте до 17 лет, 27,5 миллионов неработающих пенсионеров, 7 миллионов студентов, 2,7 миллиона занятых уходом за нетрудоспособными или ребенком до 3 лет, остальные категории включают военнослужащих трудоспособного возраста и самозанятых, а также сезонных работников.