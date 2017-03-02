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12:27 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд предлагает ввести в субъектах России реестр неработающего населения

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения в России на уровне субъектов, сказал начальник отдела департамента правовой и международной деятельности министерства Денис Корсаков.

Источник: РИА Новости

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант, ввести реестр или регистр неработающего населения на уровне субъектов (Российской Федерации)», — сказал Корсаков на круглом столе в Совфеде, посвященном совершенствованию системы страховых взносов.

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Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих (в СМИ его стали называть «налогом на тунеядство»). В пресс-службе Минтруда РИА Новости тогда пояснили, что обсуждение налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявлял, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей.

Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о «налоге на тунеядцев», а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.

Согласно представленным на круглом столе материалам, в 2017 году в бюджет ФОМС заложена численность неработающих в количестве 85,3 миллиона человек, из них около 29,5 миллионов детей в возрасте до 17 лет, 27,5 миллионов неработающих пенсионеров, 7 миллионов студентов, 2,7 миллиона занятых уходом за нетрудоспособными или ребенком до 3 лет, остальные категории включают военнослужащих трудоспособного возраста и самозанятых, а также сезонных работников.

Комментарии
1
Иван Петров
Ещё создать новые комитеты, комиссии по составлению реестров и глубокому их анализу.
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