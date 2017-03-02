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13:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В свердловскую казну привлекут дополнительные миллиарды

За счет налога на прибыль.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству обеспечить мобилизацию дополнительных доходов, которые регион, в соответствии с последними инициативами федерального центра, сможет оставить у себя в казне.

«В начале этой недели, как вы знаете, в Сочи прошел Российский инвестиционный форум, где были озвучены важные решения, в том числе с точки зрения наращивания доходного потенциала региона. Председатель правительства России анонсировал внедрение подхода, при котором дополнительные поступления налога на прибыль не уходят в федеральный бюджет, а остаются здесь, в казне региона», — пояснил глава региона на заседании правительства 2 марта.

Наличие такой нормы в прошлом году позволило бы Свердловской области дополнительно получить порядка 5 миллиардов рублей, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики. «Поручаю кабмину активизировать эту работу, чтобы по итогам 2017 года получить максимальный мобилизационный эффект, что позволит привлечь в бюджет средства. А это — новые школы, больницы, дороги, благоустройство наших муниципалитетов. Подготовить дорожную карту по динамичной работе в этом направлении», — заключил губернатор.

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