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13:46 (мск), источник: Om1.ru

Центр Омска «зачистили» от незаконных шлагбаумов и перекрытий

Мэрия провела целую серию рейдов и привлекла к ответственности восемь юридических лиц. В списках значатся ТСЖ и управляющие компании, позволившие жителям многоэтажек заблокировать свои дворы.

Власти начали массово наказывать жителей Омска, перекрывающих подъезды во дворах. И первым «зачистке» подвергся центр города.
По результатам проверок сразу восемь юридических лиц в Центральном округе были привлечены к административной ответственности, так как на их территории нашли бетонные блоки и самодельные шлагбаумы из металлических труб.

Подобные конструкции нарушают требования пожарной безопасности, так как автомобили полиции, скорой помощи и пожарной службы МЧС не могут оперативно проехать к многоэтажкам. Пытаясь обеспечить себе покой и снизить транспортный поток во внутридворовых территориях, жильцы многоэтажек создают реальную угрозу, так как в случае ЧС силы экстренного реагирования не смогут оказать оперативную помощь.

Как прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Центрального округа Александр Лесниченко, увеличение числа многоквартирных домов привело к уплотнению жилой застройки и снижению пропускной способности дворовых проездов. Это стало причиной снижения скорости движения спецтехники.

В итоге незаконные конструкции приходится убирать сотрудникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» города. Кстати, в 2016 году они расчистили 18 проездов к зданиям жилого и общественного назначения.

Александр Лесниченко, заместитель главы администрации Центрального округа:

 — По итогам 2016 года отделом надзорной деятельности ЦАО за нарушение требований пожарной безопасности по содержанию проездов и организации парковок были привлечены к административной ответственности восемь юридических лиц. Но, несмотря на это, количество препятствий на дворовых проездах и подъездах не снижается, а угроза жизни и здоровью жителей до сих пор остается актуальной.

Как отметили в администрации, в центре Омска обнаружили незаконные шлагбаумы и препятствия еще по 23 адресам. С нарушителями будут разбираться контролирующие органы.

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