Минсельхоз РФ выделит более 1 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства Приангарья
Соглашения о предоставлении субсидий заключили правительство Иркутской области и Министерство сельского хозяйства РФ.
Соглашения о предоставлении субсидий заключили правительство Иркутской области и Министерство сельского хозяйства РФ.
Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Иркутской области заключили 11 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей в 2017 году. Об этом 2 марта 2017 года сообщает
Илья Сумароков сказал, что Иркутская область занимает лидирующие места в рейтинге регионов РФ по объемам предоставленных в 2017 году средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств региона, связанных с реализацией ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».
«Иркутская область находится на восьмом месте в рейтинге по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Шестое место регион занимает по предоставлению грантовой поддержки местных инициатив граждан. И третье место среди регионов РФ мы занимаем по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности», — сообщил министр.
Кроме того, из федерального бюджета на 2017 год региону выделено 115 млн рублей на льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое предусматривает предоставление уполномоченными банками кредитов по ставке не превышающей 5%.