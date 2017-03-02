Минсельхоз РФ выделит более 1 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства Приангарья

Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Иркутской области заключили 11 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей в 2017 году. Об этом 2 марта 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова. Из федерального бюджета будет выделено более 1 млрд рублей, из них 736,9 млн рублей направят на несвязанную поддержку сельскохозтоваропроизводителям в области растениеводства, содействие достижению показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Остальные средства направят на программу устойчивого развития сельских территорий.

Илья Сумароков сказал, что Иркутская область занимает лидирующие места в рейтинге регионов РФ по объемам предоставленных в 2017 году средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств региона, связанных с реализацией ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

«Иркутская область находится на восьмом месте в рейтинге по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Шестое место регион занимает по предоставлению грантовой поддержки местных инициатив граждан. И третье место среди регионов РФ мы занимаем по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности», — сообщил министр.

Кроме того, из федерального бюджета на 2017 год региону выделено 115 млн рублей на льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое предусматривает предоставление уполномоченными банками кредитов по ставке не превышающей 5%.