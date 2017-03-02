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13:14 (мск), источник: Om1.ru

Фото: мэрия показала, как москвичи расчищают Омск от снега

Как и планировалось, с 27 февраля к уборке города приступили дополнительные силы.

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фотографий

Речь идет о привлеченной технике, которая нанимается ежегодно, поскольку местное управление дорожного хозяйства и благоустройства не располагает достаточным количеством машин, чтобы противостоять снегопадам и наступающему паводку.

По итогам объявленных муниципалитетом аукционов, контракты были заключены с омской «Снабженческой компанией «Сибирский транзит» и «Мигавтокаром» из Москвы, предоставившими во временное распоряжение города 26 самосвалов на сумму 6 млн рублей, выделенных из городского бюджета.

Владимир Казимиров, директор БУ «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:

 — С 27 февраля началась работа по вывозу снега привлеченной техникой с дорог в ночное время. 26 самосвалов вывозят снег с улиц 7-й Северной, Конева, Кирова, Иртышской набережной, Магистральной, Невского, Фрезерной. Работа идет очень активно. В целом за сутки с территории города вывозится от 10 тысяч кубометров снега.

Судя по всему, объемы растут — в середине зимы те же показатели составляли около 6 тысяч м3. Также Казимиров уточнил, что привлеченная техника будет работать до конца марта. Помимо этого, вывозом снега с центральных улиц и мест подтопления в частном секторе продолжают заниматься основные силы управления, в основном — в ночное время.

Пресс-служба администрации Омска:

 — На территории каждого округа в ночное время работают в среднем по два звена: одно звено — фронтальный погрузчик и 2−3 самосвала, второе — снегопогрузчик, грейдер, тракторная щетка и 8−10 самосвалов. За рабочую смену один самосвал выполняет 7−8 рейсов.

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