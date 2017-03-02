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14:58 (мск), источник: Фонтанка

Задолженность за капремонт в Петербурге превысила миллиард рублей

С ноября 2014 года, когда были введены взносы на капремонт, петербуржцы недоплатили 1,087 млрд рублей. Собственники нежилых помещений перечисляют чуть более трети от положенного.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Задолженность по жилым помещениям составляет порядка 939 млн рублей, по нежилым — 148 тысяч. Об этом 2 марта рассказал «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

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Правда далеко не все эти недоимки целесообразно взыскивать — зачастую издержки на это превышают размер долга. Фонд исходит из порога в 3 тысячи рублей: общая сумма такой подходящей для взыскания задолженности составляет почти 650 млн рублей.

Одна из причин удорожания претензионной работы — проблемы с базой Росреестра, которые не позволяют Фонду на этапе судебного разбирательства получать электронные подтверждения прав собственности должника.

С начала 2016 года собственникам было направлено почти 5 тысяч писем о взыскании задолженности в досудебном порядке, за счет этого получено более 16 млн рублей. В отношении наиболее злостных неплательщиков направлено исков и заявлений о вынесении судебного приказа на 7,6 млн рублей — фактически взыскано 2,1 млн рублей.

Собираемость взносов на капремонт по жилым помещениям составляет 86,5%, по нежилым — 37,1%. В случае со второй категорией в списке должников числятся 15 259 помещений из 18 296, которым вообще приходят квитанции.

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