Задолженность за капремонт в Петербурге превысила миллиард рублей

Задолженность по жилым помещениям составляет порядка 939 млн рублей, по нежилым — 148 тысяч. Об этом 2 марта рассказал «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Правда далеко не все эти недоимки целесообразно взыскивать — зачастую издержки на это превышают размер долга. Фонд исходит из порога в 3 тысячи рублей: общая сумма такой подходящей для взыскания задолженности составляет почти 650 млн рублей.

Одна из причин удорожания претензионной работы — проблемы с базой Росреестра, которые не позволяют Фонду на этапе судебного разбирательства получать электронные подтверждения прав собственности должника.

С начала 2016 года собственникам было направлено почти 5 тысяч писем о взыскании задолженности в досудебном порядке, за счет этого получено более 16 млн рублей. В отношении наиболее злостных неплательщиков направлено исков и заявлений о вынесении судебного приказа на 7,6 млн рублей — фактически взыскано 2,1 млн рублей.

Собираемость взносов на капремонт по жилым помещениям составляет 86,5%, по нежилым — 37,1%. В случае со второй категорией в списке должников числятся 15 259 помещений из 18 296, которым вообще приходят квитанции.