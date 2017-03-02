«Калининградтеплосеть» подала в суд на неплательщиков с большими долгами

Заявления составили в отношении жителей города, чей долг составляет от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

Должников этой категории в городе насчитывается более 6,5 тысяч. На них приходится около 500 миллионов рублей от общей суммы долга. У самых злостных неплательщиков сумма долга превышает четыреста тысяч рублей, сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что за два месяца до подачи исков предприятие предлагало погасить задолженности без начисления пени.

«На начало 2017 года общая сумма дебиторской задолженности потребителей МП “Калининградтеплосеть” за тепло и горячую воду превысила 1,3 млрд рублей. Более 80% — долги граждан», — отметили в мэрии.

Власти подчеркнули, что нехватка средств, которая возникла из-за накопившихся неплатежей, не позволяет оперативно провести работы по реконструкции и замене теплосетей.

«Сейчас в Калининграде необходимо закрыть либо переоборудовать с переводом на экологически безопасные технологии более 50 угольных котельных. Сотни километров городских тепловых сетей нуждаются в реконструкции или замене», — заключили в администрации.