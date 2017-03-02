«Калининградтеплосеть» подала в суд на неплательщиков с большими долгами
В феврале муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» направило в суд более трёх тысяч исков к неплательщикам.
В феврале муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» направило в суд более трёх тысяч исков к неплательщикам.
Заявления составили в отношении жителей города, чей долг составляет от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
Должников этой категории в городе насчитывается более 6,5 тысяч. На них приходится около 500 миллионов рублей от общей суммы долга. У самых злостных неплательщиков сумма долга превышает четыреста тысяч рублей, сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Стоит отметить, что за два месяца до подачи исков предприятие предлагало погасить задолженности без начисления пени.
«На начало 2017 года общая сумма дебиторской задолженности потребителей МП “Калининградтеплосеть” за тепло и горячую воду превысила 1,3 млрд рублей. Более 80% — долги граждан», — отметили в мэрии.
Власти подчеркнули, что нехватка средств, которая возникла
«Сейчас в Калининграде необходимо закрыть либо переоборудовать с переводом на экологически безопасные технологии более 50 угольных котельных. Сотни километров городских тепловых сетей нуждаются в реконструкции или замене», — заключили в администрации.