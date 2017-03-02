Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Хождение по мукам»: Ходченкова, Чиповская и Снигирь на съемках
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Светская Москва: громкая вечеринка закончилась загадочной кражей
Голодец объяснила, какая на самом деле зарплата у россиян
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
17:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

В 2017 году «Метроэлектротранс» закупит для Казани семь новых трамваев и 15 троллейбусов

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). В 2017 году «Метроэлектротранс» планирует закупить для Казани семь новых трамваем и 15 троллейбусов. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы предприятия в 2016 году, рассказал генеральный директор Асфан Галявов.

Источник: ИА Татар-информ

«Я надеюсь, федеральная программа тоже будет работать, и по ней мы хотим попросить деньги на приобретение семи трамваев и 15 троллейбусов. Я в этом даже уверен, потому что с пониманием относятся наши руководители к проблемам транспорта — не только электрического, но и автобусов, и т. д. У нас уже три года действует в России программа по поддержке промышленности (Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ “О промышленной политике в Российской Федерации” — прим. Т-и): на сегодняшний день покупка транспорта осуществляется почти 50 на 50 из федерального и республиканского бюджетов, 5 процентов оплачивает Казань», — сказал Асфан Галявов.

Напомним, в 2016 году для Казани было закуплено 40 троллейбусов и 10 трамваев. Как сообщалось ранее, обновление подвижного состава только трамваев в минувшем году обошлось в 270 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гендиректор Red Bull Air Race: Каждый из наших пилотов хочет первым победить в Казани
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
На львовской шахте нашли всех находившихся под завалами горняков
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Стали известны российские цены на Range Rover Velar В базовой версии новый английский внедорожник будет стоить чуть более 3,8 млн рублей
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
«Хождение по мукам»: Ходченкова, Чиповская и Снигирь на съемках В Москве прошли масштабные съемки сцен из новой экранизации романа Алексея Толстого — смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Программу маткапитала продлят на пять лет
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь