В 2017 году «Метроэлектротранс» закупит для Казани семь новых трамваев и 15 троллейбусов

«Я надеюсь, федеральная программа тоже будет работать, и по ней мы хотим попросить деньги на приобретение семи трамваев и 15 троллейбусов. Я в этом даже уверен, потому что с пониманием относятся наши руководители к проблемам транспорта — не только электрического, но и автобусов, и т. д. У нас уже три года действует в России программа по поддержке промышленности (Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ “О промышленной политике в Российской Федерации” — прим. Т-и): на сегодняшний день покупка транспорта осуществляется почти 50 на 50 из федерального и республиканского бюджетов, 5 процентов оплачивает Казань», — сказал Асфан Галявов.

Напомним, в 2016 году для Казани было закуплено 40 троллейбусов и 10 трамваев. Как сообщалось ранее, обновление подвижного состава только трамваев в минувшем году обошлось в 270 млн рублей.