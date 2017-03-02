Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Хождение по мукам»: Ходченкова, Чиповская и Снигирь на съемках
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Мужчина случайно проткнул локтем картину стоимостью $139 млн
Голодец объяснила, какая на самом деле зарплата у россиян
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
17:08 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область лидер по производству четырех видов продукции

Комитетом промышленности и торговли Волгоградской области проанализирована динамика изменений позиций региона по производству отдельных видов продукции среди субъектов Российской Федерации и Южного федерального округа.

Источник: РИАЦ

Согласно мониторингу, по итогам прошлого года область заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по выпуску кордных тканей, каустической соды, стеклянных банок для консервирования.

Кроме того, область является единственным отечественным производителем карбида кремния.

Второе место в стране волгоградский регион занимает по объему производства шариковых или роликовых подшипников, третье — по выпуску стальных труб, канатов и тросов, хлопчатобумажных тканей, технического углерода. Четвертую позицию в России заняли волгоградские производители цемента, в первую десятку регион вошел по объемам поступившей на первичную переработку нефти, а также выпуску шин и покрышек.

В тоже время, среди субъектов Южного федерального округа Волгоградская область лидирует по производству 15 видов промышленной продукции из 20 участвующих в мониторинге. В их числе: техуглерод, пластмассы, шины и покрышки, сталь, стальные трубы, канаты и тросы, подшипники, автобусы, автокраны, готовые ткани.

Как отметили в облпромторге, укреплению промышленного потенциала региона, освоению новых видов востребованной продукции, в том числе импортозамещающей, способствует реализация инвестпроектов на предприятиях Волгоградской области. На модернизацию площадок привлекаются государственные средства: в 2016 году 20 промышленных предприятий региона приняли участие в федеральных программах, сумма поддержки составила 1,5 миллиарда рублей. Совокупный объем инвестпроектов участников госпрограмм составляет более 32 миллиардов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде проходит ярмарка вакансий для женщин
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
На львовской шахте нашли всех находившихся под завалами горняков
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Стали известны российские цены на Range Rover Velar В базовой версии новый английский внедорожник будет стоить чуть более 3,8 млн рублей
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
«Хождение по мукам»: Ходченкова, Чиповская и Снигирь на съемках В Москве прошли масштабные съемки сцен из новой экранизации романа Алексея Толстого — смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь