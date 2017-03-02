Волгоградская область лидер по производству четырех видов продукции

Согласно мониторингу, по итогам прошлого года область заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по выпуску кордных тканей, каустической соды, стеклянных банок для консервирования.

Кроме того, область является единственным отечественным производителем карбида кремния.

Второе место в стране волгоградский регион занимает по объему производства шариковых или роликовых подшипников, третье — по выпуску стальных труб, канатов и тросов, хлопчатобумажных тканей, технического углерода. Четвертую позицию в России заняли волгоградские производители цемента, в первую десятку регион вошел по объемам поступившей на первичную переработку нефти, а также выпуску шин и покрышек.

В тоже время, среди субъектов Южного федерального округа Волгоградская область лидирует по производству 15 видов промышленной продукции из 20 участвующих в мониторинге. В их числе: техуглерод, пластмассы, шины и покрышки, сталь, стальные трубы, канаты и тросы, подшипники, автобусы, автокраны, готовые ткани.

Как отметили в облпромторге, укреплению промышленного потенциала региона, освоению новых видов востребованной продукции, в том числе импортозамещающей, способствует реализация инвестпроектов на предприятиях Волгоградской области. На модернизацию площадок привлекаются государственные средства: в 2016 году 20 промышленных предприятий региона приняли участие в федеральных программах, сумма поддержки составила 1,5 миллиарда рублей. Совокупный объем инвестпроектов участников госпрограмм составляет более 32 миллиардов рублей.