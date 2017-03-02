Qazkom заключил меморандум с Народным банком о сделке
В ККБ подчеркнули, что меморандум не имеет обязательной силы.
В ККБ подчеркнули, что меморандум не имеет обязательной силы.
«Казкоммерцбанк» объявил о заключении им 2 марта 2017 года не имеющего обязательной силы меморандума о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения АО «Народный банк Казахстана» контрольного пакета акций ККБ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Сообщается, что сторонами меморандума являются, помимо других лиц, правительство Республики Казахстан, Национальный Банк, ККБ, Народный банк, АО «БТА Банк» и Кенес Ракишев, крупный акционер ККБ.
«Меморандум определяет рамки и условия, в соответствии с которыми может быть совершена сделка, а также действия, подлежащие осуществлению каждой из сторон для достижения указанного. В том числе условиями потенциальной сделки предусматривается покрытие возможных рисков, связанных с займом АО “БТА Банк” перед ККБ», — прокомментировали в финансовом институте.
В ККБ подчеркнули, что меморандум не имеет обязательной силы, и отметили, что заключение меморандума не означает совершение сделки, для которой требуются дальнейшие действия сторон и выполнение определенных отлагательных условий, указанных в меморандуме.
Напомним, 20 января Qazkom сообщил о начале переговоров с Народным банком. Предмет переговоров не сообщался. Позже Народный банк прокомментировал возможную сделку с Qazkom.