Куйвашев поручил министерству АПК ежедневно отчитываться о подготовке к посевной

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, вопрос кредитования сельхозпроизводителей держится на особом контроле главы региона. Реестры потенциальных заемщиков среди сельхозпроизводителей были согласованы в конце января на заседании специальной координационной группы.

«Сейчас необходимо обратить особое внимание на обеспечение посевной кампании всем необходимым. Это касается: техники, горюче-смазочных материалов, семенного материала и минеральных удобрений. Другая важная задача — это своевременное финансирование посевных работ. Уральские аграрии должны вовремя и без проволочек получить необходимые им финансовые средства… Поручаю министерству АПК и продовольствия в ежедневном режиме мониторить ситуацию с выдачей кредитов и в конце дня в письменном виде предоставлять мне информацию», — подчеркнул Евгений Куйвашев на заседании свердловского правительства.

Министр АПК Дмитрий Дегтярев отметил, что на проведение весенних полевых работ потребуется около трех миллиардов рублей. Из них более 700 миллионов рублей сельхозпроизводителям в рамках господдержки выделено в виде аванса по субсидиям, 800 миллионов рублей — в виде предоплаты за будущие поставки молока от молочных заводов, 110 миллионов — средства кредитных кооперативов, 1 миллиард 300 миллионов рублей — собственные средства аграриев и 800 миллионов рублей — кредиты банков.

Ряд поручений, связанных с предстоящей посевной, получили также министерство транспорта и связи и «Управление автомобильных дорог».