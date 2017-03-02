Челябинцам повысят плату за вывоз мусора

Жителей Челябинской области ожидает повышение тарифов на на вывоз и переработку твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила министр тарифного регулирования региона Татьяна Кучиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тариф в Челябинской области будет определен после выбора регоператоров по обращению с ТКО с помощью конкурсных процедур. Таких регоператоров в регионе будет шесть — по числу кластеров, на который разделен регион.

На текущий момент тариф на вывоз твердых бытовых отходов в Челябинской области равен 1 рублю 87 копейкам с одного квадратного метра жилой площади собственника. Это составляет не более 100 рублей для среднегабаритной двухкомнатной квартиры.

После введения нового тарифа в квитанциях собственников стоимость за вывоз ТКО возрастет ориентировочно в два раза.

Примером к расчетам тарифа в Челябинской области может послужить ситуация в других, сопоставимых по объемам генерируемого мусора, регионах, где тарифы были повышены. Так, в Краснодарском крае и Ивановской области стоимость обращения с ТКО повысилась в среднем на 90 рублей.

При этом чиновники отмечают, что говорить нужно не о повышении цен на тарифы, а о приведении ситуации к реалиям. По их словам, на сегодняшний день южноуральцы платили лишь за вывоз мусора, а его необходимо еще перерабатывать, тем самым решая вопрос утилизации твердых бытовых отходов.

Напомним, согласно Федеральному законодательству «Об отходах производства и потребления» деятельность обращению ТКО подлежит регулированию. К ней относятся обработка ТКО, обезвреживание, захоронение, оказание услуги по обращению с ТКО региональным оператором. Услуги по сбору и транспортировке ТКО относятся к нерегулируемым видам деятельности. Их учтут при установлении единого тарифа на услугу по обращению с мусором с учетом взаимодействия с региональным оператором.

Напомним, в октябре 2016 года министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, комментируя нововведения, связанные с регулированием обращения ТКО в России, заявил о надежде, что цены не вырастут, хотя и не исключил этого.

«Процедура выборов открытая — побеждает тот, кто предлагает наилучшие условия. А регионам дано право устанавливать предельные тарифы на обращение с ТКО. Мы исходим из того, что плата за вывоз мусора не должна увеличиться», — заявил тогда министр Донской.

Отметим, помимо роста тарифов на вывоз мусора, челябинцам не стоит исключать и подорожания водоснабжения и водоотведения. В Челябинске осенью 2016 года эксперты и чиновники обсуждали проблему качества питьевой воды и констатировали его ухудшение. Проблема, которая была обозначена в связи с этим, — это низкие тарифы на воду для жителей России по сравнению с европейским странами.