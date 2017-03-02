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13:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» из-за проведения ремонтных работ запланировало отключение холодной воды на следующей неделе в двух районах башкирской столицы.

Так, 6 марта в Октябрьском районе с 10 до 20 часов будет отключено холодное водоснабжение на ул. Российской, 72, и на проспекте Октября, 144/3.

В Советском районе в этот же день отключат холодную воду с 10 до 22 часов по следующим адресам:

ул. Бессонова, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Казанская 4, 6, 8, 10, 10 а, 12, 14; ул. К. Маркса, 56, 58.

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