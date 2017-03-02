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17:24 (мск), источник: Вести - Калининград

На обслуживание фонтанов в Калининграде потратят 3 млн рублей

На сайте госзакупок объявлен аукцион по выбору подрядной организации, которая займется содержанием фонтанов Калининграда в 2017 году.

На эти цели из городского бюджета выделено 3 млн рублей.

Выбранный подрядчик должен будет с 1 мая по 30 сентября производить уборку, вывоз мусора с парапетов и из чаш фонтанов, проводить регулярный осмотр конструкций, инженерных систем, колодцев, проверять работу систем. Кроме того, организация должна будет не реже 5 раз в месяц производить замену воды.

Уже 1 мая в 8.00 будут запущены все 12 городских фонтанов: в сквере у Борющихся зубров, у стадиона «Балтика», у Дома искусств, над подземным паркингом делового центра «Калининград-750», на площади Победы (три фонтана), в сквере у памятника Шиллеру, у монумента «Мать-Россия», фонтаны «Голубой ручей», «Тихий сквер», «Детский» на Верхнем озере.

Фонтаны будут работать ежедневно с 08.00 до 23.00 до 1 октября.

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