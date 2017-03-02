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14:28 (мск), источник: Nur.kz

Бензин подорожал на всех казахстанских автозаправках

До этого топливо подскочило лишь на нескольких АЗС.

Цена на бензин вновь подскочила на автозаправках. Причем к итак уже поднявшей стоимости добавились еще три тенге. Так, марка АИ-92 стала в среднем стоит 143 тенге, сообщает NUR.KZ.

АЗС обновили цены на бензин. Горючее теперь будет обходится автолюбителям дороже не только в сети «Лукойл».

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Так на заправках Sinooil цена за бензин АИ-92 составила 143 тенге, на АИ-95 и АИ-96 — 155 тенге.

На АЗС Helios цена чуть ниже — АИ-92 здесь обойдет в 142 тенге за литр, АИ-95 — 154 тенге.

«КазМунайГаз» установило цена на АИ-92 в 141 тенге. На 95 марку — 154 тенге.

До этого цена на АИ-92 составляла в среднем 140 тенге, на АИ-95 и АИ-96 — 153 тенге.

Напомним, что бензин подорожал до 140 тенге 6 февраля. При этом 21 февраля АИ-92 подскочил до 145 тенге в сети АЗС «Лукойл».

«КазМунайГаз» до этого предупреждал, что АИ-92 подорожает до 140−145 тенге на ближайший период. Таким образом, рынок избежит дефицита за счет импорта из России.

При этом 10 автозаправочных станций Алматы поймали на недоливе бензина. При заправке «полного бака» на станциях не доливали до двух литров топлива.

Комментарии
1
Altynbek Alimbayev
Надо все заправки бойкотировать или.........................................
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