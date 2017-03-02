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14:19 (мск), источник: Tengrinews

Бизнес РК может заработать на программах Трампа

Наиболее выгодное положение в этом плане будет у малого венчурного бизнеса, особенно в области IT.

Источник: Tengrinews

Политика президента США Дональда Трампа по обновлению инфраструктуры страны на общую сумму в триллион долларов предоставит возможность заработать и казахстанским компаниям. Такое мнение в интервью Tengrinews.kz выразила заместитель директора Аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По ее словам, наиболее выгодное положение в этом плане будет у малого венчурного бизнеса, особенно в области IT.

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«В США есть немало фондов, поддерживающих технологические стартапы, меньше бюрократизма, чем в развивающихся странах, более гибкое налогообложение», — сказала она.

Сложности, по ее словам, могут возникнуть у крупного бизнеса, например, атомной промышленности, металлургии, нефтяной промышленности. Их возможности по выходу на рынок США будут сильно зависеть от политики.

«В частности, несмотря на то, что Казахстан является членом ВТО, в США до сих пор не отменена пресловутая поправка Джексона-Веника, которая исторически вводилась в отношении СССР, но никак не против независимого Казахстана (также как и России)», — прокомментировала эксперт.

Эта поправка ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции и ограничивающими другие права своих граждан.

«Конгресс США, который тормозит все полезные инициативы президента Трампа, направленные на сотрудничество с Россией и странами, ранее входящими в состав СССР (кроме Украины), может также тормозить и сотрудничество с Казахстаном. Поэтому в ближайшее время прорыва ждать не следует, однако казахстанскому малому и среднему бизнесу препятствия на политическом уровне чиниться вряд ли будут», — сказала Мильчакова.

По ее словам, в США, может, имеется спрос на казахстанское атомное топливо и металлы, а также на нефть в условиях замещения импорта из ОПЕК.

«Государство могло бы обеспечить политическую поддержку, но в какой форме — большой вопрос, надо, чтобы сначала в США все “устаканилось”. Мы не ожидаем большого вклада таких проектов в экономику Казахстана в текущем году, хотя в горизонте 2−3 лет прогресс возможен», — резюмировала эксперт.

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