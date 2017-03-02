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17:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 60-ти торговых павильонов демонтируют в Иркутске в 2017 году

В 2016 году было освобождено 30 земельных участков.

Около 60-ти нестационарных торговых павильонов планируется демонтировать в Иркутске в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета экономики администрации города Иркутска Евгений Семенов на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Иркутска сегодня, 2 марта. По его словам, в 2016 году от незаконно действующих киосков было освобождено 30 земельных участков. Часть из них была перенесена на территорию организованных муниципалитетом ярмарок и теперь работает на законном основании.

Евгений Семенов отметил, что сейчас продолжается работа по расторжению договоров аренды с недобросовестными предпринимателями, после чего их павильоны будут демонтированы.

«С начала года в комитет экономики администрации города направлена информация по 233-м торговым объектам. Особо хочется обратить внимание на злостных нарушителей. Это список из 13-ти объектов, в которых нарушение закона о продаже алкоголя зафиксировано от пяти до 10-ти раз. По этим торговым точкам однозначно необходимо добиваться закрытия и сноса», — сообщила начальник отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Иркутское» Елена Уткина.

Евгений Семенов заверил, что будут предприняты все меры для закрытия этих павильонов, в то же время специалист сообщил, что ведется активная профилактическая работа с предпринимателями, однократно нарушившими закон: разъясняются положения законодательства, предусмотренная ответственность, предлагается перепрофилировать деятельность торгового объекта и работать в рамках закона.

«В Иркутске есть микрорайоны, которые недостаточно обеспечены стационарными торговыми объектами в шаговой доступности. В таких местах есть необходимость сохранения нестационарных торговых точек», — пояснил Евгений Семенов.

Напомним, полиция Иркутской области продолжает проводить активные комплексные рейды, направленные на пресечение торговли жидкостями, содержащими ядовитые вещества. Накануне сотрудники подразделений экономической безопасности совместно с участковыми нескольких отделов полиции межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проверили ряд торговых точек, реализующих так называемую незамерзайку. В ходе этих оперативно-профилактических мероприятий из розничной сети изъято более 300 литров жидкости, содержащей метанол.

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