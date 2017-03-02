«Титановой долине» узаконили транш в 162 миллиона

Cвердловское правительство одобрило приобретение акций особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» на 162,4 миллиона рублей в казну региона. Решение принято 2 марта на заседании кабмина, сообщила «Уралинформбюро» пресс-секретарь ОЭЗ Оксана Сергеева.

Она добавила, что средства пойдут на выкуп у холдинга УГМК земли под строительство второй очереди «Титановой долины». Речь идет о территории аэропорта Уктус в Екатеринбурге. Ранее был назван якорный резидент площадки — Уральский завод гражданской авиации.