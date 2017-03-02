Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поседевший Брэд Питт появился в тизере фильма «Машина войны»
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Кремль прокомментировал уничтожение мемориала Немцова в Москве
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Скончался Виталий Чуркин
14:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Екатеринбург будет избавляться от хрущевок

На их месте появятся многоквартирные высотки и небоскребы.

Массовый снос хрущевок в обозримом будущем коснется не только Москвы, но и Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития столицы Урала, разработанному сотрудниками УрО РАН, по инновационному сценарию в Екатеринбурге общий объём жилищного фонда к 2035 году составит 61,2 млн квадратных метров. Сегодня эта цифра составляет порядка 37−38 млн «квадратов». При этом количество аварийного и ветхого жилья в мегаполисе к этому времени уменьшится с 335 тысяч до 300 тысяч квадратных метров.

С учетом того, что земли для жилой застройки в городе становится все меньше и меньше, столица Урала будет расти не только вширь, но и ввысь. «Проекты подобные микрорайону Академический, когда одновременно с возведением жилья выстраивается вся инфраструктура — не самые дешевые, — отметил начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин. — Поэтому снос хрущевок — явление неизбежное. На их месте будут построены многоквартирные высотки и небоскребы. Но не нужно боятся, что город превратится в “бетонные джунгли”. Это будет комфортное жилье, здания гармонично впишутся в нынешний облик столицы Урала».

Слова чиновника подтверждает руководитель центра социоэкономической динамики, доктор экономических наук Ольга Козлова: «Численность населения Екатеринбурга к 2035 году может составить почти 1,9 млн человек, в том числе за счет мигрантов и переселения в столицу Урала жителей из области и других регионов. При этом плотность населения вырастет с 1,3 тысячи до 1,6 тысячи человек на квадратный километр». Это означает, что хрущевки в Екатеринбурге обречены на снос.

Напомним, что в феврале 2017 года президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным одобрил идею о массовом сносе хрущевок и дал поручение Минстрою РФ совместно с московским правительством разработать закон о переселении граждан Белокаменной из ветхого и аварийного жилья.

Стоит также отметить, что пятиэтажные хрущевки начали строить в Екатеринбурге в 50−60-е годы прошлого века. Дома возводились быстро, но добротно, именно поэтому здания, рассчитанные на 25−40 лет службы (в зависимости от серии), служат верой и правдой до сих пор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тяжелая пища. Как правильно есть блины
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
Верховный суд РФ объяснил низкое число оправдательных приговоров
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Европарламент поддержал лишение Ле Пен неприкосновенности
Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Поседевший Брэд Питт появился в тизере фильма «Машина войны» В комедии о войне в Афганистане 53-летний актер играет американского генерала Стэнли Маккристала, которому необходима победа любой ценой
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь