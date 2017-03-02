Екатеринбург будет избавляться от хрущевок

Массовый снос хрущевок в обозримом будущем коснется не только Москвы, но и Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития столицы Урала, разработанному сотрудниками УрО РАН, по инновационному сценарию в Екатеринбурге общий объём жилищного фонда к 2035 году составит 61,2 млн квадратных метров. Сегодня эта цифра составляет порядка 37−38 млн «квадратов». При этом количество аварийного и ветхого жилья в мегаполисе к этому времени уменьшится с 335 тысяч до 300 тысяч квадратных метров.

С учетом того, что земли для жилой застройки в городе становится все меньше и меньше, столица Урала будет расти не только вширь, но и ввысь. «Проекты подобные микрорайону Академический, когда одновременно с возведением жилья выстраивается вся инфраструктура — не самые дешевые, — отметил начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин. — Поэтому снос хрущевок — явление неизбежное. На их месте будут построены многоквартирные высотки и небоскребы. Но не нужно боятся, что город превратится в “бетонные джунгли”. Это будет комфортное жилье, здания гармонично впишутся в нынешний облик столицы Урала».

Слова чиновника подтверждает руководитель центра социоэкономической динамики, доктор экономических наук Ольга Козлова: «Численность населения Екатеринбурга к 2035 году может составить почти 1,9 млн человек, в том числе за счет мигрантов и переселения в столицу Урала жителей из области и других регионов. При этом плотность населения вырастет с 1,3 тысячи до 1,6 тысячи человек на квадратный километр». Это означает, что хрущевки в Екатеринбурге обречены на снос.

Напомним, что в феврале 2017 года президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным одобрил идею о массовом сносе хрущевок и дал поручение Минстрою РФ совместно с московским правительством разработать закон о переселении граждан Белокаменной из ветхого и аварийного жилья.

Стоит также отметить, что пятиэтажные хрущевки начали строить в Екатеринбурге в 50−60-е годы прошлого века. Дома возводились быстро, но добротно, именно поэтому здания, рассчитанные на 25−40 лет службы (в зависимости от серии), служат верой и правдой до сих пор.