Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Голодец объяснила, какая на самом деле зарплата у россиян
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8На Сицилии извергается вулкан Этна
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14:54 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском построен еще один дом по программе «Жилье для российской семьи»

Участниками программы в волгоградском регионе являются около трех с половиной тысяч семей.

В г. Волжском готов к вводу в эксплуатацию первый многоквартирный дом в жилом комплексе «Аквамарин», который строится в рамках программы «Жилье для российской семьи». Всего по программе здесь будет построено четыре десятиэтажных дома (пяти-, четырех и двухподъездные здания). Второй дом также в высокой степени готовности.

Как отметила председатель регионального комитета строительства Светлана Кузнецова, в 2014 году Волгоградская область одной из первых вошла в федеральную программу «Жилье для российской семьи». Она дает возможность ряду категорий граждан приобрести квартиры по льготной цене — не более 35 тысяч рублей за квадратный метр. При чем уже с внутренней отделкой, полностью готовые к заселению.

— Данная федеральная программа реализуется на территории Волгоградской области довольно активно. Регион входит по этому показателю в десятку лучших. По данным на конец января текущего года, участниками программы «Жилье для российской семьи» в волгоградском регионе являются около трех с половиной тысяч семей. Из них две тысячи семей — жители Волгограда и свыше одной тысячи — Волжского. Всего по программе в этих двух городах введено в эксплуатацию порядка 56 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря этому, около 1400 семей уже решили свою жилищную проблему, — рассказала руководитель облстроя.

Она также добавила, что в Волгоградской области действуют меры региональной поддержки, позволяющие гражданам приобретать льготное жилье. В частности компенсация части процентной ставки по ипотечным кредитам. Соответствующий закон был принят Волгоградской областной думой в 2013 году. За это время данной мерой социальной поддержки воспользовались 2800 семей жителей региона. Из областного бюджета на эти цели было направлено около 500 млн рублей.

— Это существенная мера, которая не только позволяет гражданам улучшать свои жилищные условия, но и стимулирует строительный рынок в регионе. По поручению губернатора Андрея Бочарова данная мера поддержки будет применяться и в 2017 году, — заявила Светлана Кузнецова.

По словам заместителя генерального директора ООО «Среда», являющегося застройщиком ЖК «Аквамарин», Алексея Данилова, по программе «Жилье для российской семьи» в жилом комплексе реализовано уже 106 квартир — это около 4,5 тыс. квадратных метров жилья. Всего же ЖК «Аквамарин» рассчитан на 40 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время сдается в эксплуатацию первая очередь застройки — две (двух и пятиподъездная) десятиэтажки. Здания построены по современной австрийской технологии несъемной опалубки. Наружное заполнение стен выполнено из газобетонных блоков, с дополнительным утеплением фасада. Это значительно повышает энергоэффективность жилых домов — летом здесь будет прохладно, а зимой тепло с меньшим количеством энергозатрат.

Отметим, что большинство квартир, реализуемых по программе, возводятся в крупных микрорайонах, — «Долина», «Колизей», «Ново-Комарово» и «Радужный» — представляющих собой перспективную комплексную застройку. Комплексное развитие территории одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии губернатора Андрея Бочарова. Помимо жилья, здесь предусмотрено создание инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Фото автора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В 69% проверок школ Волгоградской области Роспотребнадзор в 2016 г. выявил нарушения
Песков рассказал об отдыхе Путина в сибирской тайге
В МГУ закрыли диссовет, рассматривавший диссертацию Мединского
Медведев не ждет отмены западных санкций
Кокорин объяснил езду по встречной полосе на «Бентли»
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Европарламент проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности
Взрыв прогремел на шахте «Степная» во Львовской области
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Стали известны российские цены на Range Rover Velar В базовой версии новый английский внедорожник будет стоить чуть более 3,8 млн рублей
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь