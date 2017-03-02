В Волжском построен еще один дом по программе «Жилье для российской семьи»

В г. Волжском готов к вводу в эксплуатацию первый многоквартирный дом в жилом комплексе «Аквамарин», который строится в рамках программы «Жилье для российской семьи». Всего по программе здесь будет построено четыре десятиэтажных дома (пяти-, четырех и двухподъездные здания). Второй дом также в высокой степени готовности.

Как отметила председатель регионального комитета строительства Светлана Кузнецова, в 2014 году Волгоградская область одной из первых вошла в федеральную программу «Жилье для российской семьи». Она дает возможность ряду категорий граждан приобрести квартиры по льготной цене — не более 35 тысяч рублей за квадратный метр. При чем уже с внутренней отделкой, полностью готовые к заселению.

— Данная федеральная программа реализуется на территории Волгоградской области довольно активно. Регион входит по этому показателю в десятку лучших. По данным на конец января текущего года, участниками программы «Жилье для российской семьи» в волгоградском регионе являются около трех с половиной тысяч семей. Из них две тысячи семей — жители Волгограда и свыше одной тысячи — Волжского. Всего по программе в этих двух городах введено в эксплуатацию порядка 56 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря этому, около 1400 семей уже решили свою жилищную проблему, — рассказала руководитель облстроя.

Она также добавила, что в Волгоградской области действуют меры региональной поддержки, позволяющие гражданам приобретать льготное жилье. В частности компенсация части процентной ставки по ипотечным кредитам. Соответствующий закон был принят Волгоградской областной думой в 2013 году. За это время данной мерой социальной поддержки воспользовались 2800 семей жителей региона. Из областного бюджета на эти цели было направлено около 500 млн рублей.

— Это существенная мера, которая не только позволяет гражданам улучшать свои жилищные условия, но и стимулирует строительный рынок в регионе. По поручению губернатора Андрея Бочарова данная мера поддержки будет применяться и в 2017 году, — заявила Светлана Кузнецова.

По словам заместителя генерального директора ООО «Среда», являющегося застройщиком ЖК «Аквамарин», Алексея Данилова, по программе «Жилье для российской семьи» в жилом комплексе реализовано уже 106 квартир — это около 4,5 тыс. квадратных метров жилья. Всего же ЖК «Аквамарин» рассчитан на 40 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время сдается в эксплуатацию первая очередь застройки — две (двух и пятиподъездная) десятиэтажки. Здания построены по современной австрийской технологии несъемной опалубки. Наружное заполнение стен выполнено из газобетонных блоков, с дополнительным утеплением фасада. Это значительно повышает энергоэффективность жилых домов — летом здесь будет прохладно, а зимой тепло с меньшим количеством энергозатрат.

Отметим, что большинство квартир, реализуемых по программе, возводятся в крупных микрорайонах, — «Долина», «Колизей», «Ново-Комарово» и «Радужный» — представляющих собой перспективную комплексную застройку. Комплексное развитие территории одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии губернатора Андрея Бочарова. Помимо жилья, здесь предусмотрено создание инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.

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