На Южном Урале запустят серийное производство роботов

Магнитогорское конструкторское бюро «Биоморфные роботы» планирует вложить эти средства в создание опытного образца и открыть серийное производство.

Предприятие получило средства на условиях софинансирования: 30% — из областного ФРП (12 млн рублей), 70% (28 млн) — из федерального. Отметим, полная стоимость инвестиционного проекта составляет 80 млн рублей. Из них 40 млн — это льготный займ под 5% годовых, и еще столько же вложит сама компания. Роботы-манипуляторы найдут широкое применение на производстве. Они способны выполнять ряд задач: от сборки мелких электродеталей до наполнения шприцев лекарствами.

Предприятие планирует запустить производство роботов трех типов: с полезной нагрузкой до четырех, шести и 10 килограммов.

«Также планируется обеспечить высокий уровень локализации — до 40% — по производству комплектующих. Учитывая факт, что рынок колаборативной техники растет на 40−50% в год, есть все шансы занять лидирующие позиции на территории Евразийского экономического союза, а в перспективе выйти на мировой рынок», — рассказал технический директор конструкторского бюро Евгений Дудоров.