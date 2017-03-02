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15:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале запустят серийное производство роботов

МАГНИТОГОРСК, 2 марта, РИА ФедералПресс. Фонд развития промышленности России и Челябинской области предоставил льготный 40-миллионный займ компании, которая собирается запустить серийное производство роботов-манипуляторов, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе минэкономразвития Южного Урала.

Магнитогорское конструкторское бюро «Биоморфные роботы» планирует вложить эти средства в создание опытного образца и открыть серийное производство.

Предприятие получило средства на условиях софинансирования: 30% — из областного ФРП (12 млн рублей), 70% (28 млн) — из федерального. Отметим, полная стоимость инвестиционного проекта составляет 80 млн рублей. Из них 40 млн — это льготный займ под 5% годовых, и еще столько же вложит сама компания. Роботы-манипуляторы найдут широкое применение на производстве. Они способны выполнять ряд задач: от сборки мелких электродеталей до наполнения шприцев лекарствами.

Предприятие планирует запустить производство роботов трех типов: с полезной нагрузкой до четырех, шести и 10 килограммов.

«Также планируется обеспечить высокий уровень локализации — до 40% — по производству комплектующих. Учитывая факт, что рынок колаборативной техники растет на 40−50% в год, есть все шансы занять лидирующие позиции на территории Евразийского экономического союза, а в перспективе выйти на мировой рынок», — рассказал технический директор конструкторского бюро Евгений Дудоров.

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