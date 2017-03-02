Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Где искать недорогое жилье с московской «пропиской»
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Блеск и нищета: о месте «хрущевок» в истории застройки МосквыНастало время обратиться к истории и посмотреть, как появились в столице первые «хрущевки» и почему не стоит вспоминать их дурным словом
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
18:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Олег Морозов об участии ТАИФа в санации ТФБ: «Это правильный путь»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Сенатор от Татарстана в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Олег Морозов считает, что проблему Татфондбанка стоит решать терапевтическим путем, а не резать по живому.

Федеральный политик отметил, что решение ТАИФа принять участие в оздоровлении Татфондбанка является вполне логичным и правильным.

«Мне кажется, это правильный путь, — заявил Олег Морозов, — потому что надо санировать банк, в том числе, республиканскими инструментами. Понятно, что речь идет о федеральной поддержке, но, я думаю, что если бы ТАИФ принял в этом участие, это было бы правильно».

Политик отмечает, что ситуацию с Татфондбанком можно назвать нестандартной. Решение вопроса, по его мнению, должно быть соответствующим.

«Это неординарная, нестандартная ситуация. Нельзя к ней относиться как к рядовой. Все-таки это один из системообразующих банков республики. Здесь нужно подходить не хирургическим, а терапевтическим путем. Нужно буквально выстраивать всю эту ситуацию с тем, чтобы, во-первых, не пострадали люди, которые были вкладчиками банка и чтобы не пострадали предприятия. Иными словами, это должен быть индивидуальный, специальный проект и республиканский, и федеральный (имею в виду политику Центробанка)», — сказал сенатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минтимер Шаймиев посетил совещание руководителей и региональных управляющих банка ВТБ24
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Пальмиру от ИГ
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Египетский суд оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака
Трамп предложил пост советника по России и Европе критику Путина
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за 100 000 долларов Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Эксперты: участки в Подмосковье подорожают в 20 раз
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь