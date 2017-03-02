Олег Морозов об участии ТАИФа в санации ТФБ: «Это правильный путь»

Федеральный политик отметил, что решение ТАИФа принять участие в оздоровлении Татфондбанка является вполне логичным и правильным.
«Мне кажется, это правильный путь, — заявил Олег Морозов, — потому что надо санировать банк, в том числе, республиканскими инструментами. Понятно, что речь идет о федеральной поддержке, но, я думаю, что если бы ТАИФ принял в этом участие, это было бы правильно».
Политик отмечает, что ситуацию с Татфондбанком можно назвать нестандартной. Решение вопроса, по его мнению, должно быть соответствующим.
«Это неординарная, нестандартная ситуация. Нельзя к ней относиться как к рядовой. Все-таки это один из системообразующих банков республики. Здесь нужно подходить не хирургическим, а терапевтическим путем. Нужно буквально выстраивать всю эту ситуацию с тем, чтобы, во-первых, не пострадали люди, которые были вкладчиками банка и чтобы не пострадали предприятия. Иными словами, это должен быть индивидуальный, специальный проект и республиканский, и федеральный (имею в виду политику Центробанка)», — сказал сенатор.