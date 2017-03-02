Олег Морозов об участии ТАИФа в санации ТФБ: «Это правильный путь»

Федеральный политик отметил, что решение ТАИФа принять участие в оздоровлении Татфондбанка является вполне логичным и правильным.

«Мне кажется, это правильный путь, — заявил Олег Морозов, — потому что надо санировать банк, в том числе, республиканскими инструментами. Понятно, что речь идет о федеральной поддержке, но, я думаю, что если бы ТАИФ принял в этом участие, это было бы правильно».

Политик отмечает, что ситуацию с Татфондбанком можно назвать нестандартной. Решение вопроса, по его мнению, должно быть соответствующим.