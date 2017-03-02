В Нижнем Новгороде на устранение запаха в Московском районе потратят 40 млн рублей

Новое решение предполагает не блокировку, а нейтрализацию запахов, и обеспечивает эффективность очистки до 98%. На проект планируется потратить свыше 40 млн рублей. Он стартует в марте, а в декабре этого года уже планируется принять новые системы в эксплуатацию.

Раньше комбинатом уже принимались меры по предотвращению запаха, программа была реализована в 2011- 2012 годах. Но не принесла тех результатов, на которые надеялись нижегородцы. Новая программа призвана решить поставленные задачи и убрать неприятный запах, исходящий от комбината. Ожидается, что неприятный запах в Московском районе исчезнет к 2018 году.

По словам главного специалиста-эксперта Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Людмилы Голубевой, наблюдается тенденция к улучшению ситуации, исходя из показателей предыдущих лет.

Так за 2014 год, из 46 жалоб граждан на неприятные запахи 31% относился к НМЖК, за 2015 год из 53 обращений 17% относились к НМЖК, а уже в 2016 год из 156 обращений лишь 10% относились к комбинату.