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15:38 (мск), источник: УралПолит.ру

Полосы для общественного транспорта появятся в Екатеринбурге уже весной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге в рамках подготовки к транспортной реформе, перенесенной на 2019 год, первые выделенные полосы для общественного транспорта появятся на улицах Карла Либкнехта, Свердлова, Щорса, Щербакова, на проспекте Ленина и частично на улице Малышева.

Об этом в эфире телеканала «ЕТВ» заявил заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Яскевич.

Полосы будут выделены с помощью разметки и дорожных знаков уже весной. По словам представителя городской администрации, выделение путей с помощью бордюрного камня является более затратным и в ближайшее время не планируется, хотя и является наиболее эффективным.

«Мы сегодня реализуем мероприятия, которые необходимы и в существующей маршрутной сети, но это и подготовка к новой схеме. Везде, где сейчас ходит общественный транспорт, он и в будущем будет ходить, но изменится количество маршрутов», — пояснил Сергей Яскевич.

Зампредседателя комитета по транспорту отметил, что на этих участках дороги планируется установить приборы фото- и видеофиксации нарушений.

Кроме того, Яскевич сообщил, что будут пересмотрены маршруты, где в этом году заканчиваются контракты с перевозчиками — некоторые из них, дублирующие друг друга, будут ликвидированы.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в рамках подготовки к транспортной реформе администрация Екатеринбурга намерена с осени ввести повременную оплату проезда в общественном транспорте. Нововведения будут работать наравне с «Е-картой» и оплатой проезда наличными. А в полном объеме 45-минутная оплата проезда заработает после введения новой схемы маршрутов общественного транспорта в 2019 году.

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