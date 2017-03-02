Пенсионеры Омской области в среднем получают по 11 тысяч рублей
Максимально на общих основаниях пожилым людям выплачивают 43 тысячи рублей.
Максимально на общих основаниях пожилым людям выплачивают 43 тысячи рублей.
По данным омского отделения ПФР, подготовленным в преддверии 8 Марта, в регионе живут 589 тысяч пенсионеров, из которых 395 тысяч — женщины. Средний размер пенсии к 1 января 2017 года составлял 11 706,19 рубля, а после февральской индексации — 12 168,73 рубля.
При этом из числа бабушек пенсию размером в среднем 10 847 рублей получают 13 148 женщин, которые родили пять и более детей, а 14 129 рублей — 327 женщин, трудившихся в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.
Среди 36 вдов военнослужащих, чьи мужья погибли в войну, средний размер выплат составляет 25 882 рубля. Наибольшая же величина пенсии по старости, назначаемой омичкам на общих основаниях, оказалась равна 43 495,78 рубля.