Пенсионеры Омской области в среднем получают по 11 тысяч рублей

По данным омского отделения ПФР, подготовленным в преддверии 8 Марта, в регионе живут 589 тысяч пенсионеров, из которых 395 тысяч — женщины. Средний размер пенсии к 1 января 2017 года составлял 11 706,19 рубля, а после февральской индексации — 12 168,73 рубля.

При этом из числа бабушек пенсию размером в среднем 10 847 рублей получают 13 148 женщин, которые родили пять и более детей, а 14 129 рублей — 327 женщин, трудившихся в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.

Среди 36 вдов военнослужащих, чьи мужья погибли в войну, средний размер выплат составляет 25 882 рубля. Наибольшая же величина пенсии по старости, назначаемой омичкам на общих основаниях, оказалась равна 43 495,78 рубля.