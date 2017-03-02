В Калининском районе Челябинска на три дня ограничат движение транспорта

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации города, в пятницу, 3 марта, в восемь часов утра будет закрыто движение по улице Партизанской от улицы Актюбинской до переулка 2-го Северо-Крымского. Введение ограничений связано со строительством канализационного коллектора на этом участке.

Водителям придется искать пути объезда до 22 часов воскресенья, пятого марта.

Мэрия просит автомобилистов заранее планировать маршруты движения с учетом введенных ограничений.