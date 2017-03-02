В Калининском районе Челябинска на три дня ограничат движение транспорта
В Калининском районе Челябинска будет временно ограничено движение автомобильного транспорта.
В Калининском районе Челябинска будет временно ограничено движение автомобильного транспорта.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации города, в пятницу, 3 марта, в восемь часов утра будет закрыто движение по улице Партизанской от улицы Актюбинской до переулка 2-го
Водителям придется искать пути объезда до 22 часов воскресенья, пятого марта.
Мэрия просит автомобилистов заранее планировать маршруты движения с учетом введенных ограничений.