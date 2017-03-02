Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова примерила образ медсестры на съемках: первые кадры
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Кремль прокомментировал уничтожение мемориала Немцова в Москве
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Блеск и нищета: о месте «хрущевок» в истории застройки МосквыНастало время обратиться к истории и посмотреть, как появились в столице первые «хрущевки» и почему не стоит вспоминать их дурным словом
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Калининском районе Челябинска на три дня ограничат движение транспорта

В Калининском районе Челябинска будет временно ограничено движение автомобильного транспорта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации города, в пятницу, 3 марта, в восемь часов утра будет закрыто движение по улице Партизанской от улицы Актюбинской до переулка 2-го Северо-Крымского. Введение ограничений связано со строительством канализационного коллектора на этом участке.

Водителям придется искать пути объезда до 22 часов воскресенья, пятого марта.

Мэрия просит автомобилистов заранее планировать маршруты движения с учетом введенных ограничений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общественная палата: Предпосылок для увеличения нормативов за ОДН нет
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
На львовской шахте нашли всех находившихся под завалами горняков
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Стали известны российские цены на Range Rover Velar В базовой версии новый английский внедорожник будет стоить чуть более 3,8 млн рублей
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Ходченкова примерила образ медсестры на съемках: первые кадры В Москве прошли масштабные съемки сцен из новой экранизации романа Алексея Толстого — смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь