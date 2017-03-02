Севастополь утвердил схему водоснабжения до 2035 г с объемом финансирования 47 млрд руб

«Схема предполагает переход на более эффективные и технически совершенные технологии подготовки воды, модернизацию водопроводных станций, установку энергоэффективного насосного оборудования», — цитирует пресс-служба директора департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.

Схема позволит также решить ситуацию с водоснабжением и водоотведением в сельских зонах. Сейчас 89% жителей Севастополя имеют доступ к центральным системам водоснабжения. Без центрального водоснабжения остаются 34 населенных пункта, уточнил А. Чибисов.

Кроме того, программа предусматривает модернизацию существующих и строительство новых канализационных очистных сооружений с внедрением современных технологий очистки сточных вод, реконструкцию и строительство водозаборных систем и сетей водоотведения.

«В результате мы сможем ограничить сброс неочищенных сточных вод в Черное море. На текущий момент только 17% сточных вод имеют биологическую очистку в соответствии с нормами РФ», — отметил А. Чибисов.