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16:27 (мск), источник: Интерфакс

Севастополь утвердил схему водоснабжения до 2035 г с объемом финансирования 47 млрд руб

2 марта. Interfax-Russia.ru — Правительство Севастополя в четверг утвердило схему водоснабжения и водоотведения на период с 2021 до 2035 года, на реализацию проекта планируется заложить порядка 47 млрд рублей, сообщила пресс-служба исполнительного органа власти города.

Источник: Reuters

«Схема предполагает переход на более эффективные и технически совершенные технологии подготовки воды, модернизацию водопроводных станций, установку энергоэффективного насосного оборудования», — цитирует пресс-служба директора департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.

Схема позволит также решить ситуацию с водоснабжением и водоотведением в сельских зонах. Сейчас 89% жителей Севастополя имеют доступ к центральным системам водоснабжения. Без центрального водоснабжения остаются 34 населенных пункта, уточнил А. Чибисов.

Кроме того, программа предусматривает модернизацию существующих и строительство новых канализационных очистных сооружений с внедрением современных технологий очистки сточных вод, реконструкцию и строительство водозаборных систем и сетей водоотведения.

«В результате мы сможем ограничить сброс неочищенных сточных вод в Черное море. На текущий момент только 17% сточных вод имеют биологическую очистку в соответствии с нормами РФ», — отметил А. Чибисов.

Украина в 2014 году перекрыла для полуострова Северо-Крымский канал в знак протеста против присоединения региона к России. Севастополь лишился резервного источника водоснабжения. К середине декабря 2014 года вода в Чернореченском водохранилище, питающем город, была на уровне условно мертвого объема.

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