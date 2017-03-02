Брестская таможня изъяла французской парфюмерии и косметики на Br3 млн
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня изъяла французской парфюмерии и косметики на Br3 млн, сообщили БЕЛТА в
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня изъяла французской парфюмерии и косметики на Br3 млн, сообщили БЕЛТА в
Крупная партия косметических средств ввозилась из Франции на территорию Евразийского экономического союза через пункт таможенного оформления «Козловичи».
При проведении таможенного контроля грузового автомобиля марки Volvo с применением стационарного
Среди незаконно ввозимого товара — туалетная вода, дезодоранты, губная помада, тональные кремы и средства для ухода за кожей. По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированной партии составила более Br3 млн.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс.