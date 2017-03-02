Брестская таможня изъяла французской парфюмерии и косметики на Br3 млн

Крупная партия косметических средств ввозилась из Франции на территорию Евразийского экономического союза через пункт таможенного оформления «Козловичи».

При проведении таможенного контроля грузового автомобиля марки Volvo с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса выявлено значительное превышение количества грузовых мест по сравнению со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах (вместо 38 паллет — 50). При дальнейшем досмотре груза было установлено, что информация о 35 тыс. единиц товара отсутствовала в представленных к таможенному оформлению документах.

Среди незаконно ввозимого товара — туалетная вода, дезодоранты, губная помада, тональные кремы и средства для ухода за кожей. По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированной партии составила более Br3 млн.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс.