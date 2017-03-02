В Минске стали продавать больше старых квартир

В феврале нынешнего года современное жильё, построенное после 2000 года, сократилось в количественном выражении на 20%. Квартир в каркасно-блочных домах стало меньше на 15−33%, в панельных — на 6−13%, пишет realt.by.

Это отголоски той ситуации, которую мы наблюдали почти всё второе полугодие 2016 года, когда в общем объёме сделок начала расти доля «условно дорогих» квартир. Современное жильё, как правило с добротным ремонтом и в районах с хорошей транспортной доступностью, было в изобилии 2,5 года назад, но сейчас заметно сократилось.

Ещё одним сегментом, где довольно неожиданно ухудшился выбор, оказались сталинки. Их по сравнению с началом кризиса стало меньше на 3−9%.

Сегодня основная масса сделок проводится в ценовом диапазоне от 30 до 50 тысяч долларов.

Хрущёвки и брежневки заняли то место, которое освободилось после ухода современного жилья. Панельных стало больше на 10−12%, кирпичных — на 6−13%. Самый ощутимый рост предложения наблюдался у 3-комнатных квартир. Примечательно, что квартиры в старом жилфонде пользовались в прошлом году повышенным спросом из-за своей низкой цены, но их доля на рынке всё равно увеличилась.

Типовых панельных и кирпичных домов 1970−90 годов постройки в Минске больше всего. Предложение в этом сегменте также увеличилось, но не так значительно (на 2−8%).