Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Как правильно расставить мебель в гостиной
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
17:32 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске стали продавать больше старых квартир

На рынке стали предлагать меньше современного жилья, построенного после 2000 года. Его место заняли хрущевки и брежневки.

Источник: Ежедневник.by

В феврале нынешнего года современное жильё, построенное после 2000 года, сократилось в количественном выражении на 20%. Квартир в каркасно-блочных домах стало меньше на 15−33%, в панельных — на 6−13%, пишет realt.by.

Это отголоски той ситуации, которую мы наблюдали почти всё второе полугодие 2016 года, когда в общем объёме сделок начала расти доля «условно дорогих» квартир. Современное жильё, как правило с добротным ремонтом и в районах с хорошей транспортной доступностью, было в изобилии 2,5 года назад, но сейчас заметно сократилось.

Ещё одним сегментом, где довольно неожиданно ухудшился выбор, оказались сталинки. Их по сравнению с началом кризиса стало меньше на 3−9%.

Сегодня основная масса сделок проводится в ценовом диапазоне от 30 до 50 тысяч долларов.

Хрущёвки и брежневки заняли то место, которое освободилось после ухода современного жилья. Панельных стало больше на 10−12%, кирпичных — на 6−13%. Самый ощутимый рост предложения наблюдался у 3-комнатных квартир. Примечательно, что квартиры в старом жилфонде пользовались в прошлом году повышенным спросом из-за своей низкой цены, но их доля на рынке всё равно увеличилась.

Типовых панельных и кирпичных домов 1970−90 годов постройки в Минске больше всего. Предложение в этом сегменте также увеличилось, но не так значительно (на 2−8%).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Белтехэкспорт» заключил на эмиратской выставке IDEX-2017 контракт на 30 миллионов долларов
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Пальмиру от ИГ
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Египетский суд оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака
Трамп предложил пост советника по России и Европе критику Путина
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за 100 000 долларов Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь