Поставки нефти в Беларусь из России упали почти на треть

За январь-февраль поставки российской нефти в Беларусь сократились до 2,623 млн тонн, пишет RNS.

В частности поставки на Мозырский НПЗ снизились на 37,8% до 1,312 млн тонн, на Новополоцкий НПЗ — на 22% до 1,311 млн тонн.

Валовой экспорт российского «черного золота» в Беларусь в феврале составил 1,245 млн тонн МНПЗ — 623,1 тыс. тонн, ННПЗ — 622,2 тыс. тонн).

Планируется, что в I квартале Россия поставит в Беларусь 4 млн тонн нефти.